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Шніцель із риби: готується так швидко, що ви здивуєтеся

21:58 1 квітня 2025
Шніцель із риби

Рибні страви смачні, ситні та корисні. А ще готуються вони дуже швидко. А чи любите ви шніцель із риби? Спробуйте його приготувати, і ви здивуєтеся, як це робиться швидко і просто. Робіть це естетично, як у ресторані. Адже не випадково є поняття «домашній ресторан». Це означає, що вдома може бути смачно, як у ресторані, хоча нерідко люди кажуть і те, що в їхньому улюбленому ресторані смачно, як удома.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом смачної страви. Така страва доречна і в будні, і в свята. Її рецепт варто взяти на замітку.

Шніцель із риби

  • 300 г філе минтая
  • Перець
  • Сіль
  • Сік лимона

Для панірування

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  • Сухарі
  • Борошно
  • 2 яйця
  • Олія для смаження

Рибне філе відбити, посолити, поперчити та скропити соком лимона. Поки риба маринується, підготувати в мисочках борошно, паніровку і яйце.

Поміщаємо філе спочатку в борошно, потім — у яйце, потім — у панірувальні сухарі.

Смажимо до готовності. Для аромату можна додати в олію часник або цибулю. Викладаємо шніцель на паперові рушники.

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І смачного! Пригощайтеся та пригощайте рідних і близьких.

Нагадаємо рецепт приготування квашених лимонів до м'яса або риби.

Фото з альбому Елли Іванової

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