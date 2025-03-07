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Квашені лимони до м’яса або риби: готуються так просто, що ви здивуєтеся

22:00 7 березня 2025
Квашені лимони

Існує чимало рецептів ласощів, дізнавшись які, ви подумаєте про те, чому ж не готували це раніше. І одна з таких страв — квашені лимони. Взагалі, треба зауважити, що ферментовані овочі та фрукти стають дедалі популярнішими у світі.

Так, лимони. Не огірки, не помідори, не капуста, а саме лимони. Заквасити їх дуже просто. Настільки, що ви здивуєтеся. Кулінарка Елла Іванова, яка полюбляє експериментувати на кухні, поділилася рецептом незвичних ласощів і радить подавати їх до риби чи м'яса.

— Це дуже смачно і красиво, — каже Елла Іванова. — Можливо, ви готуватимете цю страву не раз. Пригощайте рідних і близьких, дізнавайтеся їхню думку. Ці ласощі натуральні, що дуже важливо. Експериментуйте на кухні — і відкривайте для себе нові смаки. Так роблять кулінари — спробуйте і ви.

Квашені лимони до м'яса або риби

  • 1 великий лимон
  • 1 чайна ложка солі
  • Сік 1 лимона або двох лаймів
  • Перець горошком
  • 1 чайна ложка олії

Лимон миємо, нарізаємо часточками та видаляємо кісточки. Додаємо решту інгредієнтів. Залишаємо в теплому місці на 4−5 днів.

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І смачного!

Нагадаємо дуже простий рецепт делікатесу — паштет із печериць.

Фото з альбому Елли Іванової

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