Квашені лимони до м’яса або риби: готуються так просто, що ви здивуєтеся
Існує чимало рецептів ласощів, дізнавшись які, ви подумаєте про те, чому ж не готували це раніше. І одна з таких страв — квашені лимони. Взагалі, треба зауважити, що ферментовані овочі та фрукти стають дедалі популярнішими у світі.
Так, лимони. Не огірки, не помідори, не капуста, а саме лимони. Заквасити їх дуже просто. Настільки, що ви здивуєтеся. Кулінарка Елла Іванова, яка полюбляє експериментувати на кухні, поділилася рецептом незвичних ласощів і радить подавати їх до риби чи м'яса.
— Це дуже смачно і красиво, — каже Елла Іванова. — Можливо, ви готуватимете цю страву не раз. Пригощайте рідних і близьких, дізнавайтеся їхню думку. Ці ласощі натуральні, що дуже важливо. Експериментуйте на кухні — і відкривайте для себе нові смаки. Так роблять кулінари — спробуйте і ви.
Квашені лимони до м'яса або риби
- 1 великий лимон
- 1 чайна ложка солі
- Сік 1 лимона або двох лаймів
- Перець горошком
- 1 чайна ложка олії
Лимон миємо, нарізаємо часточками та видаляємо кісточки. Додаємо решту інгредієнтів. Залишаємо в теплому місці на 4−5 днів.
І смачного!
Нагадаємо дуже простий рецепт делікатесу — паштет із печериць.
Фото з альбому Елли Іванової19
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