Березнева індексація пенсій: хтось отримав менше за обіцяне, а хтось не отримав нічого

Індексація пенсійних виплат, яку проводять щорічно, покликана збільшити пенсії. Але інколи буває так, що виплати не збільшуються, а у деяких випадках можуть і зменшитися. Останнє, насамперед, може стосуватися пенсіонерів, які продовжують працювати.

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Втім, є й ті, хто лишився без надбавки і серед пенсіонерів, які наразі не працюють. Як пише видання «На пенсії», незалежний консультант Сергій Коробкін нагадував, що у березні було анонсовано, що пенсійни виплати (основний розмір пенсії) збільшиться на 11,5%. Але, за його словами, середня пенсії зросла на 9,6% - тобто на 2% менше, ніж анонсувалося. Такий висновок він робить на основі інформації, озвученої Кабміном.

А ось пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2020 році, як стверджує експерт, взагалі залишилася без надбавки.

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«Зараз в уряді хотіли виправитися і додатково проіндексували пенсії, призначенні у 2021−2024 роках (хоч і на менший відсоток, ніж решту пенсій). Наскільки таке рішення було вдалим — це окреме питання. А от пенсіонерів 2020 року забули. Вважали, що їх пенсії вже будуть індексовані на достатній рівень, як і пенсії, призначенні ще раніше. Але в деяких випадках виявилося так, що старі індексаційні надбавки по 100 гривень прибрали, а нова індексація це перекрити не встигла», — зазначив Сергій Коробкін.

В такому випадку експерт радить пенсіонерам звертатися до Пенсійного фонду. Так, в подібних випадках минулого року людям доплатили «заднім числом» — у квітні. Також громадяни можуть позиватися до суду — в січні цтого року Верховний Суд визнав, що пенсії, призначені останніми роками, індексувалися недостатньою мірою.

«В цілому, багато хто отримав підвищення цілком відчутне. Натомість хтось до своїх маленьких пенсій отримав маленькі прибавки, а хтось не отримав взагалі нічого. Тобто механізм індексації й надалі залишається недосконалим, хоча вона і здійснюється», — резюмував експерт.

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Нагадаємо, що після індексації пенсійних виплат деяких громадян можуть позбавити права на пільги з оплати ЖКГ.

Фото Pixabay

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