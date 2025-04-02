Дуже сексі: мережа у захваті від світлин популярного співака
Популярний співак El Кравчук, який нещодавно розповів про свої заробітки, здивував мережу архівними світлинами. На своїй сторінці у соціальному додатку артист поділився спогадами про участь у театральній постановці українського режисера Андрія Жолдака у Харківському театрі імені Тараса Шевченка. Це була осучаснена версія шекспірівського «Гамлета» з Андрієм Кравчуком у головній ролі.
«Саме сьогодні чомусь згадалось про виставу „Гамлет. Сни“ Харківського академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, яку ставив режисер Андрій Жолдак, і у якій я грав роль Гамлета, — підписав світлини та відео з вистави співак. — Вперше виставу було представлено 21−22 травня 2002 року. А потім ми обʼїхали сотні міст в різних країнах. Це був дивовижний і цікавий досвід».
Підписники подякували Кравчуку за спогади та зауважили, що у нього акторський талант. До речі, відомо, що Андрій Жолдак, який останні роки працює за кордоном, поставить виставу в одному з провідних театрів Києва.
«Справжнє мистецтво, — написали під фото. - Дуже сексі, але не вульгарно зовсім. Дуже естетично».
«Щось ти схуд!)» — відмітили у коментарях.
«Дуже імпозантно і гарно, а питання, схуд не схуд чи щось інше, то є — життя — воно змінює людей) і їх зовнішності, це потрібно приймати!» — поділилися думками.
«Вам би також підійшла роль Доріана Грея», — вирішили підписники.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що український співак випустив хіт до дня народження.
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