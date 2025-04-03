Формуємо дві сексапільні кульки з тіста: рецепт піци вдома від Мішлена
Шеф-кухар Василь з Одещини, який взяв гучний псевдонім «Мішлен», показав, як приготувати піцу «Маргарита» із салямі.
«Приготувати піцу вдома легко! Ділюсь рецептом пишного тіста та ароматної начинки, яка не поступається ресторанній», — зазначив кухар.
Інгредієнти:
Тісто:
690 г борошна
500 мл теплої води (40 ° С)
10 г сухих дріжджів (або 30 г вологих)
½ ч. л. морської солі
2 ст. л. рослинної олії
2 ст. л. цукру
Додатково:
Оливкова олія (для контейнера)
Манна крупа (для формування)
Начинка:
Соус:
300 г протертих томатів
30 г свіжого базиліка
20 г в'ялених томатів
4 зубчики часнику
1 ч. л. орегано
1 ч. л. солі
Для начинки — 300 г моцарели й салямі, а також кілька листків базиліка для подачі.
Приготування:
Просіяти борошно в миску, додати цукор, сіль, олію.
Дріжджі заздалегідь розчинити у теплій воді, влити в борошно, перемішати ложкою.
Замісити тісто руками 7−10 хвилин до гладкості.
Змастити руки олією, розділити тісто на 2 кульки. За словами блогера, «зробити дві гладенькі сексапільні кульки».
Прибрати його у контейнер, закрити та відправити в холодильник на 3 години.
За 30 хвилин до випічки дістати тісто, дати зігрітися за кімнатної температури.
Розігріти піч до 270 ° С (режим «Італійська піца»).
У звичайній духовці випікати за 220 градусів протягом 15−20 хвилин.
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