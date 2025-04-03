Формуємо дві сексапільні кульки з тіста: рецепт піци вдома від Мішлена

Шеф-кухар Василь з Одещини, який взяв гучний псевдонім «Мішлен», показав, як приготувати піцу «Маргарита» із салямі.

ВІДЕО ДНЯ

«Приготувати піцу вдома легко! Ділюсь рецептом пишного тіста та ароматної начинки, яка не поступається ресторанній», — зазначив кухар.

Інгредієнти:

Тісто:

РЕКЛАМА

690 г борошна

500 мл теплої води (40 ° С)

10 г сухих дріжджів (або 30 г вологих)

½ ч. л. морської солі

2 ст. л. рослинної олії

2 ст. л. цукру

Додатково:

Оливкова олія (для контейнера)

Манна крупа (для формування)

РЕКЛАМА

Начинка:

Соус:

300 г протертих томатів

30 г свіжого базиліка

20 г в'ялених томатів

4 зубчики часнику

1 ч. л. орегано

1 ч. л. солі

Для начинки — 300 г моцарели й салямі, а також кілька листків базиліка для подачі.

Приготування:

РЕКЛАМА

Просіяти борошно в миску, додати цукор, сіль, олію.

Дріжджі заздалегідь розчинити у теплій воді, влити в борошно, перемішати ложкою.

Замісити тісто руками 7−10 хвилин до гладкості.

Змастити руки олією, розділити тісто на 2 кульки. За словами блогера, «зробити дві гладенькі сексапільні кульки».

Прибрати його у контейнер, закрити та відправити в холодильник на 3 години.

За 30 хвилин до випічки дістати тісто, дати зігрітися за кімнатної температури.

Розігріти піч до 270 ° С (режим «Італійська піца»).

У звичайній духовці випікати за 220 градусів протягом 15−20 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачні деруни за рецептом Павчика та Міцкевича.

45

Читайте нас у Facebook