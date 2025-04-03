Неймовірна паска з шоколадом: дітям вона точно сподобається

На створення рецепта цієї паски фудблогерку Анніну Карпенко надихнули діти, які люблять шоколад, особливо Kinder. Ганаш на його основі вони можуть їсти ложками, а якщо намастити ним скибочку булочки, то це чудовий сніданок. Ось так зародилась ідея цієї смакоти.

ВІДЕО ДНЯ

Великодня паска з шоколадом

Інгредієнти:

120 г молока

1 ст. л. цукру

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7 г дріжджів сухих

1 ст. л. борошна



2 яйця

100 г цукру

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40 г вершкового масла

350−370 г борошна

280 г шоколаду «Кіндер»

130 г вершків 30%+

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30 г вершкового масла

50 г цукру

15 г води

2 г желатину

10 г води

1 ч. л. какао

Приготування

Перш за все потрібно приготувати ганаш та відправити його на стабілізацію в холод.

Готуємо опарним методом м'яке тісто. Бродіння, формування, вистоювання, випікання — всі ці процеси Анніна описала у відео.

Охолоджену паску начинюємо ганашем та прикрашаємо глазур'ю, яку щойно приготували. За бажанням додаємо декор у вигляді цукерок та шматочків шоколаду.

Раніше фудблогерка Маргарита Сагірова поділилася рецептом паски на віденському тісті.

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