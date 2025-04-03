Неймовірна паска з шоколадом: дітям вона точно сподобається
На створення рецепта цієї паски фудблогерку Анніну Карпенко надихнули діти, які люблять шоколад, особливо Kinder. Ганаш на його основі вони можуть їсти ложками, а якщо намастити ним скибочку булочки, то це чудовий сніданок. Ось так зародилась ідея цієї смакоти.
Великодня паска з шоколадом
Інгредієнти:
120 г молока
1 ст. л. цукру
7 г дріжджів сухих
1 ст. л. борошна
2 яйця
100 г цукру
40 г вершкового масла
350−370 г борошна
280 г шоколаду «Кіндер»
130 г вершків 30%+
30 г вершкового масла
50 г цукру
15 г води
2 г желатину
10 г води
1 ч. л. какао
Приготування
Перш за все потрібно приготувати ганаш та відправити його на стабілізацію в холод.
Готуємо опарним методом м'яке тісто. Бродіння, формування, вистоювання, випікання — всі ці процеси Анніна описала у відео.
Охолоджену паску начинюємо ганашем та прикрашаємо глазур'ю, яку щойно приготували. За бажанням додаємо декор у вигляді цукерок та шматочків шоколаду.
Раніше фудблогерка Маргарита Сагірова поділилася рецептом паски на віденському тісті.
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