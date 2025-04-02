Паска на віденському тісті: неперевершений смак і ніжність в кожному шматочку
Паска — це символ свята і сімейного тепла. Її аромат, ніжність та смак створюють справжню атмосферу Великодня. Це не просто випічка, а частина української духовної культури, що об'єднує покоління. Тому способів приготування великодньої випічки існує безліч. І господині ретельно підбирають рецепт паски, щоб все вдалось. Пропонуємо спробувати рецепт паски на віденському тісті.
Паски за цим рецептом виходять волокнистими, м'якуш не сухий і дуже солодкий. Дріжджі обов'язково мають бути живі та свіжі, ділиться фуд-блогерка Маргарита Сагірова.
Паска на віденському тісті
Інгредієнти:
Яйця — 3 шт.
Цукор — 250 г
Масло вершкове — 150 г
Дріжджі живі — 30 г
Молоко — 250 мл
Борошно пшеничне — 750 г
Сіль — 0,5 ч.л.
Ванільний цукор — 10 г
Ізюм (цукати, дропси) — 150 г (можна більше)
Цедра 1 апельсина або лимона
Вихід готових пасок: 5 штук по 340 грам (діаметр форми — 10 см, висота — 12 см)
Приготування:
У глибокий посуд висипаємо цукор, додаємо яйця. Перемішаємо міксером 2 хвилини. Додаємо розтоплене, тепле, але ні в якому разі не гаряче вершкове масло. Злегка все перемішаємо. В окремому посуді до теплого молока (температура 36−38 градусів) додаємо живі дріжджі, перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися.
Об'єднуємо обидві суміші, перемішуємо, накриваємо і залишаємо на 8−10 годин на столі при кімнатній температурі. Можна сміливо залишати на ніч. За цей час опара то підніматиметься, то опускатиметься.
Через 8−10 годин, або на наступний день до просіяного борошна додаємо дозрілу опару, сіль та ванільний цукор. Замішуємо тісто. Місити потрібно 20 хвилин. Тісто хоч і липке, але місити його не важко, у ньому багато масла і тому воно еластичне. Якщо добре вимісити тісто, то воно виходить дуже м'яким і еластичним, добре розтягується, а значить м'якуш у паски буде волокнистим, що вважається правильним та якісним показником здобного тіста.
Коли тісто вже добре вимішане додаємо цедру, родзинки або цукати, які потрібно попередньо залити окропом на 20−30 хвилин, воду злити і сухофрукти просушити. Тісто трохи промісити, щоб сухофрукти розподілилися по всьому об'єму. Розкладаємо тісто по формочках на одну третину висоти форми, накриваємо рушником і залишаємо для вистоювання на 1,5−2 години. Тісто має піднятися до краю форми.
Ставимо в розігріту до 180 °C духовку, режим верх-низ, випікаємо до готовності. Печуться паски приблизно 40 хвилин, готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона повинна виходити сухою.
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