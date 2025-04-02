Паска на віденському тісті: неперевершений смак і ніжність в кожному шматочку

Паска — це символ свята і сімейного тепла. Її аромат, ніжність та смак створюють справжню атмосферу Великодня. Це не просто випічка, а частина української духовної культури, що об'єднує покоління. Тому способів приготування великодньої випічки існує безліч. І господині ретельно підбирають рецепт паски, щоб все вдалось. Пропонуємо спробувати рецепт паски на віденському тісті.

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Паски за цим рецептом виходять волокнистими, м'якуш не сухий і дуже солодкий. Дріжджі обов'язково мають бути живі та свіжі, ділиться фуд-блогерка Маргарита Сагірова.

Паска дуже солодка, має волокнистий, не сухий м'якуш

Паска на віденському тісті

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Інгредієнти:

Яйця — 3 шт.

Цукор — 250 г

Масло вершкове — 150 г

Дріжджі живі — 30 г

Молоко — 250 мл

Борошно пшеничне — 750 г

Сіль — 0,5 ч.л.

Ванільний цукор — 10 г

Ізюм (цукати, дропси) — 150 г (можна більше)

Цедра 1 апельсина або лимона

Вихід готових пасок: 5 штук по 340 грам (діаметр форми — 10 см, висота — 12 см)

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Приготування:

У глибокий посуд висипаємо цукор, додаємо яйця. Перемішаємо міксером 2 хвилини. Додаємо розтоплене, тепле, але ні в якому разі не гаряче вершкове масло. Злегка все перемішаємо. В окремому посуді до теплого молока (температура 36−38 градусів) додаємо живі дріжджі, перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися.

Об'єднуємо обидві суміші, перемішуємо, накриваємо і залишаємо на 8−10 годин на столі при кімнатній температурі. Можна сміливо залишати на ніч. За цей час опара то підніматиметься, то опускатиметься.

Через 8−10 годин, або на наступний день до просіяного борошна додаємо дозрілу опару, сіль та ванільний цукор. Замішуємо тісто. Місити потрібно 20 хвилин. Тісто хоч і липке, але місити його не важко, у ньому багато масла і тому воно еластичне. Якщо добре вимісити тісто, то воно виходить дуже м'яким і еластичним, добре розтягується, а значить м'якуш у паски буде волокнистим, що вважається правильним та якісним показником здобного тіста.

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Коли тісто вже добре вимішане додаємо цедру, родзинки або цукати, які потрібно попередньо залити окропом на 20−30 хвилин, воду злити і сухофрукти просушити. Тісто трохи промісити, щоб сухофрукти розподілилися по всьому об'єму. Розкладаємо тісто по формочках на одну третину висоти форми, накриваємо рушником і залишаємо для вистоювання на 1,5−2 години. Тісто має піднятися до краю форми.

Ставимо в розігріту до 180 °C духовку, режим верх-низ, випікаємо до готовності. Печуться паски приблизно 40 хвилин, готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона повинна виходити сухою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про рецепт дуже смачної паски від українського красеня-кулінара.

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