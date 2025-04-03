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Зосередився на роботі та дітях: Бен Аффлек перестав згадувати Джей Ло

21:31 3 квітня 2025
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Бен Аффлек нещодавно розповів про свій розрив із Дженніфер Лопес, та, очевидно, хоче закрити тему.

«У Бена все добре. Історія для журналістів була начебто лише для того, щоб поставити крапку, — розповіло джерело. — Він припинив говорити про Джей Ло. Він не пишається тим, що їхній шлюб не вдався. Він не хотів завдати їй болю. Але тепер Бен хоче зосередитися лише на своїх дітях і роботі».

Джерело додало, що Аффлек «дуже захоплений роботою та схвильований майбутніми проєктами. Він щасливий, коли зайнятий».

Лопес подала на розлучення з Аффлеком у серпні 2024 року через два роки після того, як пара одружилася. Розлучення завершено у січні. Нещодавно Аффлек поділився подробицями розставання з британським виданням GQ, пояснивши, що причини їхнього розлучення були складнішими, ніж багато хто міг припустити, пише instyle.

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«Немає ні скандалу, ні мильної опери, ні інтриг. Коли ви стаєте старшими, принаймні це так для мене, я припускаю, що це так і для більшості людей, немає ніяких «він зробив не те» або «це була велика подія», — сказав актор.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес після офіційного розлучення досі самотня.

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