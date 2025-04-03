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Здоров'я та медицина

Все починається з невинного перекусу: як щоденне вживання солодкого впливає на стан волосся та шкіри

21:02 3 квітня 2025
У дівчини випадає волосся

Солодощі — одна зі спокус сучасного світу. Вони легкодоступні та дуже смачні. Ми всі знаємо, що смаколики з високим вмістом цукру та жиру не є здоровими. Але що саме нам загрожує, крім зайвих кілограмів, розповіла лікарка-трихолог з Польщі Ольга Понятовська. Експерт не сумнівається, що навіть невеликий солодкий перекус може посилити проблеми з волоссям і шкірою, пише kobieta.onet.pl.

Перша проблема, про яку говорить фахівець, це андрогенна алопеція.

«У багатьох публікаціях припускають зв’язок між інсулінорезистентністю та андрогенною алопецією у жінок і чоловіків, — каже лікарка, додаючи, що це підтверджує її професійна практика. — На жаль, часто все починається з невинного, маленького, але щоденного солодкого перекусу, а потім людина стає залежною».

Ще однією загрозою є себорейний дерматит шкіри голови. Надмірне споживання солодощів може збільшити жирність волосся, посилити себорею та появу жирної лупи. Такі ласощі шкодять не тільки вашому волоссю.

«Цукор пошкоджує наш колаген під час глікації та прискорює старіння, тому подумайте, перш ніж зважитися на чергову дорогу антивікову процедуру, чи варта цього солодка мить насолоди», — каже Ольга Понятовська.

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Трихолог зазначає, що багато людей мають залежність від солодощів і найкращий спосіб — повністю відмовитися від них на 2−3 тижні.

Раніше фахівці розповідали, чому не можна спати з мокрим волоссям.

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