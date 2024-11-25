Волосся випадає через проблеми зі шкірою голови: як доглядати за нею, щоб цього уникнути

Проблеми з волоссям майже завжди виникають через стан шкіри голови. Якщо ви неправильно доглядаєте за нею або взагалі не приділяєте увагу щоденному догляду, то згодом доведеться боротися з випадінням волосся, лупою або надмірною жирністю, пише polki.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Наприклад, коли шкіра голови занадто суха, волосяні фолікули отримують менше поживних речовин. В результаті волосся стає слабким, ламким і чутливим до пошкоджень.

При себореї або жирній лупі шкіра виробляє забагато шкірного жиру, що призводить до того, що волосся швидше втрачає свіжість і стає неохайним. Дуже часто це відбувається буквально через кілька годин після миття, що викликає розчарування. На жаль, зазвичай у відповідь ми намагаємося вимити волосся та шкіру голови агресивними косметичними засобами, що в підсумку погіршує проблему.

Список проблем зі шкірою голови довгий — ми можемо боротися з випаданням волосся, подразненням, свербінням або лупою, а також з надмірною жирністю шкіри. З багатьма проблемами можна впоратися самостійно, використовуючи відповідну косметику. В аптеках дедалі частіше зустрічаємо лосьйони та рідини для догляду за шкірою голови.

РЕКЛАМА

Хронічне подразнення та свербіж шкіри часто змушують нас мимовільно інтенсивно чесатися, що додатково пошкоджує шкіру та волосяні фолікули, а це призводить до ослаблення волосся. Такі проблеми, як псоріаз, себорейний дерматит та інфекції, можуть призвести до надмірної втрати волосся, оскільки запалення негативно впливає на здоров’я волосяних фолікулів.

У складніших випадках варто пошукати хорошого трихолога, який призначить аналізи та порадить оптимальний догляд, а при необхідності направить до іншого спеціаліста.

Вибір косметики має бути адаптований до типу шкіри голови, а не волосся. Людям з жирною шкірою слід використовувати шампуні, які регулюють вироблення шкірного сала (але водночас є м’якими), а людям із сухою — зволожувальні та відновлювальні шампуні.

РЕКЛАМА

Для миття голови вибирайте шампунь, який відповідає типу та потребам вашої шкіри голови. Щодня варто обирати шампуні з м’якими чи середніми мийними властивостями. Слід використовувати сильніший шампунь не під час кожного миття, щоб ретельніше очистити шкіру та волосся. Пілінг також підтримує мікроциркуляцію та допомагає волосяним фолікулам поглинати поживні речовини, тим самим зміцнюючи волосся. Однак варто обирати препарати, спеціально розроблені для шкіри голови, а не випадкові скраби для тіла чи обличчя. Масаж шкіри голови посилює кровообіг, що покращує оксигенацію та живлення волосяних цибулин. Регулярний масаж (бажано під час миття або нанесення кондиціонера) може сприяти росту волосся та зняти напругу та стрес, які також спричиняють проблеми зі шкірою.

Дієта, багата вітамінами A, E, D, а також біотином, цинком і омега-3 кислотами, підтримує здоров'я шкіри голови й волосся зсередини. Тому варто збагатити свій раціон рибою, горіхами, овочами та фруктами та подумати про дієтичні добавки, але завжди лише після консультації з лікарем або дієтологом. Приймання вітамінів, не знаючи, чи вони вам потрібні, може бути небезпечним.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати домашній сухий шампунь, який допоможе, коли не буде часу на миття голови перед виходом з дому.

107

Читайте нас у Facebook