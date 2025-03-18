Сприяє росту бактерій та грибків: чому не можна спати з мокрим волоссям

Спати з мокрим волоссям може бути небезпечно як для самого волосся, так і для шкіри голови. Мокре волосся може пошкодитися, а волога шкіра голови сприяє росту бактерій та грибків, що призводить до негативних наслідків, таких як лупа та інші проблеми зі шкірою. Крім того, мокре волосся важче розчісувати, що підвищує ризик ламкості, пише mudii.com.

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Правильно сушити волосся — це мистецтво. Перш за все перед сушінням потрібно нанести термозахисний засіб. Крім того, вибираючи фен, варто віддати перевагу моделі, яка має регульовані потік і температуру повітря, а також має опцію іонізації повітря. Крім того, ще одним важливим аспектом для сушіння є потужність пристрою, особливо якщо у вас довге й густе волосся.

Волосся слід сушити на безпечній відстані, а також додатково в напрямку росту волосся, щоб закрити кутикулу. Пам'ятайте, що вологе волосся через відкриті кутикули сприйнятливіше до різних механічних пошкоджень, ніж сухе. Тому після миття голови обережно видаліть зайву воду рушником, який має бути з гладкої та м’якої тканини. Якщо сильно потерти волосся та загорнути у махровий рушник, воно стає тьмяним і починає розсипатися.

Шкіру голови слід мити так часто, як ми відчуваємо потребу. Не існує єдиного універсального правила, якого слід дотримуватися. Якщо шкіра голови вимагає щоденного миття, то саме так і необхідно доглядати за нею. Це важливо, оскільки на шкірі голови може накопичуватися багато забруднень, таких як пил, піт або частинки із забрудненого повітря, і ці фактори негативно впливають на стан шкіри та волосся.

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Після миття слід видалити зайву воду, що полегшить подальші дії з догляду та знизить ризик розвитку мікробів.

Тепер ви знаєте, що спати з мокрим волоссям не рекомендується. Але як же підготувати волосся до сну, щоб і воно вночі відпочивало? Деякі люди радять зав’язувати волосся на ніч, щоб запобігти сплутуванню та підтримувати його в хорошому стані. Не зав'язуйте волосся занадто туго, оскільки це може призвести до пошкодження або навіть випадання волосся. Найкращий спосіб зав’язати волосся на ніч — це зробити легкий пучок, а потім скріпити волосся махровою гумкою.

Раніше фахівці розповідали, що робити, якщо випадає волосся.

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