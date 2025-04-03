Прогнози шокують: якою буде вартість домашньої паски і великоднього кошика-2025

Наближається Великдень, однак накрити багатий стіл цього року вийде не в кожної господині. І справа не у відсутності фантазії й бажання, а у здорожчанні продуктів.

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Тенденцію на зростання наразі мають ціни на «молочку», курятина та більшість овочів, тоді як зниження вартості демонструє лише бакалія, пише сайт Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Яйця. За останній місяць середня вартість десятка яєць підскочила на 9%, досягнувши 76,4 грн. Тобто порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціна зросла майже на 30%.

«Напередодні свята попит триматиме ціни на такому ж рівні або може спровокувати подальше незначне коливання, проте вже у травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення, що в свою чергу призведе до зниження цін на прилавках приблизно на 25%». — очікують аналітики.

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Паска. Також значно зріс індекс головної великодньої випічки: приготування 3−4 пасок вагою по 500−600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж перед Великоднем 2024 року.

Найбільший вплив на собівартість мають вершкове масло (подорожчало на 71% і складає 121 грн за 200 грам), молоко (+31%, 30 грн за 500 грам) та яйця (+61%, 58 грн за 8 штук). І хоча борошно та цукор за останній місяць дещо подешевшали (на 8% та на 6% відповідно) це здешевлення не компенсувало річного зростання цін: борошно все ще на 14% дорожче, ніж у квітні 2024 року, а цукор — на 13%. Лише вартість дріжджів залишилася незмінною.

Імовірна вартість великодньої паски. Фото УКАБ

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Якщо говорити загалом про вартість великоднього кошика, то все залежить від його наповнення. Бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, обійдеться в середньому у 426 гривень (тобто на третину дорожче, ніж у 2024 році), а якщо хочете додати сир, ковбасу та гірчицю, його вартість зросте до 847 гривень (на 23% більше 2024 року), а з додаванням кагору, популярних овочів (огірки і томати), та ще й сала ціна кошик перевищить 1000 гривень, що на 17% дорожче, ніж торік.

Імовірна вартість великоднього кошика. Фото УКАБ

«Цього року головні складові великодніх витрат — паска, яйця, сир та м’ясні продукти. Активізація попиту на ці продукти харчування очікується у наступні два тижні. Оскільки в 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти харчування в цей період часу… Тож впродовж майже двох тижнів, котрі залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5−7%», — підсумував аналітик УКАБ Максим Гопка.

Також раніше «ФАКТИ» писали, як може подорожчати приготування борщу у квітні 2025.

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