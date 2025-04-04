Американські чиновники заявили європейським союзникам, що вони хочуть, щоб ті продовжували купувати зброю виробництва США. І це попри нещодавні кроки ЄС, спрямовані на розвиток європейської збройової промисловості та одночасне обмеження участі американських виробників в тендерах на постачання зброї.

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Перші зовнішньополітичні кроки адміністрації Трампа, включаючи короткочасне скорочення військової допомоги Україні та послаблення тиску на москву, глибоко занепокоїли європейських союзників, змусивши багатьох замислитися над тим, чи є Сполучені Штати надійним партнером. У середині березня Європейська комісія запропонувала збільшити військові витрати й об'єднати ресурси на спільні оборонні проєкти, оскільки Європа готується до зменшення військової участі США за президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

Деякі із запропонованих заходів можуть означати меншу роль для компаній з країн, що не входять до ЄС, в тому числі тих, що базуються в США і Великій Британії, кажуть експерти.

На нещодавній балтійській зустрічі держсекретар Марко Рубіо заявив міністрам закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, що Сполучені Штати хочуть продовжувати брати участь в оборонних закупівлях країн ЄС, повідомили джерела Reuters. За їхніми словами, Рубіо сказав, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде негативно сприйнято Вашингтоном.

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Європейський дипломат, який не брав участі в балтійській зустрічі, підтвердив, що американські чиновники повідомили їм, що будь-яке виключення США з закупівель озброєнь буде розглядатися як недоречне.

Рубіо планує обговорити продовження закупівель американської зброї під час свого візиту до Брюсселя, де він візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ НАТО, повідомив високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

Нагадаємо, Трамп закликав європейських союзників витрачати більше коштів на оборону і брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Роблячи це, ЄС прагне перенести виробництво всередину країни у світлі заяв президента США про те, що його прихильність до НАТО не є абсолютною.

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Додамо, що активне озброєння європейських країн НАТО викликане небезпідставними побоюваннями нападу росії.

Раніше експерти пояснили, як Європа може швидко та економно озброїти Україну.

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