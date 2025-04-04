40.80 / 41.38 45.00 / 45.82
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Крута новина: тренерка Марина Узелкова звернулася до мережі

16:52 4 квітня 2025
Марина Узелкова

Відома фітнес-тренерка та блогерка Марина Узелкова, яка розповіла про пошуки кохання, звернулася до своїх підписників. Марина прокоментувала новину про свою участь у популярному телепроекті «Зважені та щасливі». На сторінці у соціальній мережі вона виклала світлину з дописом про те, що знову у проєкті та запитанням, чи чекали глядачі на її повернення?

Нагадаємо, останній, девʼятий, сезон «Зважені та щасливі» вийшов у 2019 році. Тоді Марина Узелкова була тренеркою разом з Іраклі Макацарія. Зараз її колегою став найсильніший чоловік планети Олександр Новіков. Названі і інші члени команди «Зважених» — дієтолог Світлана Фус та актор та військовий Даніель Салем. Він став ведучим реаліті. Зараз активно йде відбір учасників десятого сезону.

«Так, я знову тренер проєкту «Зважені та щасливі», — написала Марина. - Чекали?«

«Ура, клас, мої вітання», — відповіли у коментарях.

РЕКЛАМА

«З поверненням, легендарний проект! — поділилися враженням. — І мені здається, що було б чудово, якби з людьми, які беруть участь в цьому шоу, займалися не тільки тренери, а й психологи, бо багато людей після шоу повертаються в свою початкову вагу».

«Я так цього чекала, — зізналася підписниця. — Крута новина».

РЕКЛАМА

«Дуже довго чекала проєкту з вашою участю», — відреагували на новину.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув продюсер популярних телешоу та військовий Юрій Кірпік.

РЕКЛАМА

131

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Пенсіонерам збільшать виплати на майже 3200 грн: кому пощастить

Пересадка розсади з контейнера в склянки, фото скріншот відео

Після цього розсада росте як на дріжджах: фермер дав слушну пораду городникам

Додатково уразливі категорії громадян можуть отримати до 20 000 гривень грошової допомоги, фото з відкритих джерел

Українцям виплатять до 20 тисяч грн за новою програмою підтримки: хто зможе отримати гроші

Карта Таро Сонце. Фото youtube.com/@taro_znannya

Овнам — успіх, Близнюкам — звільнення, а Скорпіонам — біг із перешкодами: Таро-прогноз і поради карт на 4 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту