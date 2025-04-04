Крута новина: тренерка Марина Узелкова звернулася до мережі

Відома фітнес-тренерка та блогерка Марина Узелкова, яка розповіла про пошуки кохання, звернулася до своїх підписників. Марина прокоментувала новину про свою участь у популярному телепроекті «Зважені та щасливі». На сторінці у соціальній мережі вона виклала світлину з дописом про те, що знову у проєкті та запитанням, чи чекали глядачі на її повернення?

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Нагадаємо, останній, девʼятий, сезон «Зважені та щасливі» вийшов у 2019 році. Тоді Марина Узелкова була тренеркою разом з Іраклі Макацарія. Зараз її колегою став найсильніший чоловік планети Олександр Новіков. Названі і інші члени команди «Зважених» — дієтолог Світлана Фус та актор та військовий Даніель Салем. Він став ведучим реаліті. Зараз активно йде відбір учасників десятого сезону.

«Так, я знову тренер проєкту «Зважені та щасливі», — написала Марина. - Чекали?«

«Ура, клас, мої вітання», — відповіли у коментарях.

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«З поверненням, легендарний проект! — поділилися враженням. — І мені здається, що було б чудово, якби з людьми, які беруть участь в цьому шоу, займалися не тільки тренери, а й психологи, бо багато людей після шоу повертаються в свою початкову вагу».

«Я так цього чекала, — зізналася підписниця. — Крута новина».

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«Дуже довго чекала проєкту з вашою участю», — відреагували на новину.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув продюсер популярних телешоу та військовий Юрій Кірпік.

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