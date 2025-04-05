Паска казкова, заокеанська: відома блогерка потішила господинь яскравим рецептом

Як відомо, цьогорічний Великдень є спільним для християн східного і західного обрядів. Тож святкуватимуть його і у США, де наразі перебуває українська блогерка з ляльковим голосом Alina Foodee. Звичайно ж, вона не змогла обійти своєю увагою це свято і показала, які пасочки пектиме на свято.

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Молода господиня одразу ж попередила, що приступати до роботи можна лише в позитивному настрої (мабуть, саме такий настрій зараз панує за океаном).

Також вона порадила заздалегідь замочити сухофрукти у ромі чи апельсиновому соку, додавши трохи темного рому (замість нього можна залити сухофрукти соком апельсина). Накрите замочені сухофрукти харчовою плівкою та залиште на ніч у холодильнику.

Приступаємо до приготування паски. Спочатку готуємо опару з дріжджів, цукру, молока та 5−6 ст.л. борошна.

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Перемішайте до однорідності, накрийтен кришкою та поставте в тепле місце на 15−20 хвилин.

«Дріжджі — це живі організми, які люблять такі самі умови, як і ми. Якщо вам приємно і тепло, то дріжджам приємно і тепло», — коментує блогерка.

Поки опара підходить, збийте яйця, жовток і цукор, додайте цедру апельсина.

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В готову опару додайте ложку меду і поступово всипте все борошно.

М'яке вершкове масло додавайте по одному шматочку, продовжуючи вимішувати тісто.

Коли все масло вмішається, не зупиняйтеся, а вимішуйте тісто ще 10−12 хвилин на середній швидкості.

Накрийте готове тісто кришкою або харчовою плівкою і залишіть у теплому місці на 1−1,5 години.

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Перекладіть сухофрукти на друшляк, щоб стекла вся зайва рідина, пересипте їх борошном (1 ст.л. з гіркою) і додайте до тіста.

Підготовлені форми для випікання заповніть на 1/3 (діаметр форми 9 см, висота 9 см).

Змастіть лопатку олією і вирівняйтен верхівку.

Накрите харчовою плівкою, зверху рушником і поставте у тепле місце на 40−60 хвилин.

Тісто має заповнити ¾ обсягу форми.

Випікати паску слід при 170 ° C (340 ° F) 30−35 хвилин.

Для приготування глазурі в теплу поступово додайте сухе молоко і цукрову пудру. Прикрасьте свою паску можна шматочками кураги, журавлиною чи вишнею, а також фісташками. Виходить просто казково!

Також ваме буд цікаво дізнатися якою буде вартість домашньої паски і великоднього кошика-2025.

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