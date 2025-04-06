«Ми бачимо вас наскрізь, путін»: британський міністр звернувся до рф

Кілька європейських країн НАТО звинувачують росію в тому, що вона гальмує зусилля США щодо припинення вогню в Україні. Керівник кремля володимир путін «продовжує заплутувати ситуацію і затягувати процес», наголошує міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє Washington Post.

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«Президент росії міг би погодитися на припинення вогню, але продовжує бомбити Україну, її цивільне населення та її енергоносії. Ми бачимо вас наскрізь, володимире путін, ми знаємо, що ви робите, — сказав Леммі на зустрічі НАТО в Брюсселі. - Саме тому ми зобов'язані продовжувати надавати Україні найсильнішу позицію у військовому, економічному та гуманітарному контексті, яка їм потрібна».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що москва «має дати відповідь Сполученим Штатам, які дуже наполегливо працювали над спробою посередництва та пропозицією про припинення вогню».

путін фактично відхилив пропозицію США щодо повного 30-денного припинення вогню в березні після того, як Україна її схвалила. Тоді сторони домовилися про обмежену паузу в атаках на енергетичну інфраструктуру одна одної. Але рф не раз «ловили» в порушенні цієї угоди.

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Тим часом аналітики вважають, що путін вже не здатен закінчити війну, навіть якби захотів.

Однак президент Фінляндії назвав варіант, який може зупинити рф.

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