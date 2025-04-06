Великдень вже не за горами. Щороку до цього улюбленого свята кондитери у різних країнах світу виготовляють мільйони шоколадних пасхальних кроликів та яєць, печуть святкове печиво . Ця традиція зародилась ще у дев’ятнадцятому столітті. Також фігурками великодніх кроликів прикрашають до свята дім. Особливо гарні порцелянові статуетки. Відомі у світі фарфорові мануфактури їх випустили чимало. Українські митці створили теж немало гарних зайчиків та кроликів. І хоча вони не задумувались як великодні, бо були створені у атеїстичні часи, прикрасити цими милими фігурками свою оселю напередодні свята — чудова ідея. А ще не забудьте прикрасити стіл великоднім порцеляновим посудом. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про фігурки зайчиків та кроликів у творчому доробку вітчизняних фарфористів.

«У різних країнах „постачальниками“ великодніх яєць також були зозуля, лис, лелека та півень»

— Великодній заєць або кролик — символ свята у багатьох європейських країнах, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. - За повір’ям, він розмальовує яйця до Великодня та ховає їх у саду. Діти шукають ці яйця вранці у святкову неділю. У англійській мові термін «пасхальний кролик» використовується частіше ніж «пасхальний заєць». До того ж кролик — домашня тварина, а Великдень — свято, яке асоціюється з рідним домом та родиною. Образ великоднього кролика став особливо популярним в другій половині двадцятого століття й витіснив попередніх «постачальників» великодніх яєць. В різних країнах такими «постачальниками» були зозуля, лис, лелека та півень. У традиційних історіях кролик приносить кошики, наповнені не тільки крашанками, а й цукерками та іграшками. Доброго великоднього кролика часто порівнюють з Санта-Клаусом, оскільки вони дарує подарунки у ніч перед святами.

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— Дуже цікаво! Читала, що у Німеччині подібно до різдвяної пошти, куди діти адресують листи Санта-Клаусу, існує великодня пошта. Є три відділення, де приймають листи написані великодньому кролику. Дитина отримує відповідь, якщо лист був відправлений вчасно. Вважається, що така віра у дива дуже важлива для дитини.

— Вперше великодній кролик згадується у німецьких творах ще у 1500-х роках. Існує думка, що пізніше про нього дізналися у Америці саме від німецьких емігрантів. Давня традиція полягала в тому, що великодній заєць приносив подарунки слухняним добрим дітям. Вони заздалегідь готувалися до його візиту, створюючи красиве гніздечко з зеленої весняної травички та листя. Іноді це гніздечко прикрашали ковпаком або капелюшком.

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— Збереглось чимало старовинних фотолистівок з дітьми з іграшковими кроликами. Випускалось чимало і намальованих вітальних картинок. Одна із компаній у Нюрнберзі пропонувала дітям великодні листівки для розфарбовування.

— В українському фарфорі образ зайчика — один з улюблених. Адже ці тварини символізують доброту. Заєць-гонщик, заєць-футболіст… Різні цікаві анімалістичні забавки випускалися українськими фарфоровими заводами. Заєць-футболіст Зої Мосійчук зосереджений — він готується забити гол.

З. Мосійчук. «Заєць – футболіст». Городницький ФЗ. 1957

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А от набір для спецій «Заєць — гонщик» (фото у заголовку) полонського художника Віктора Данильчука. Один заєць сидить усередині машини, виконаної у вигляді моркви, а інший стоїть поруч, здивовано спостерігаючи. Машина має помаранчевий колір, а її «хвостик» забарвлений у зелений колір. Фігурки виглядають мило і мультяшно. Такий набір для спецій стане справжньою родзинкою святкового стола. Він нікого не залишить байдужим. Можливо, у вас у оселі є посуд з великоднім декором? Він буде дуже доречним на святковому столі.

— Хто з українських фарфористів створив найбільшу галерею кроликів та зайчиків?

— Городницька фарфористка Зоя Мосійчук має у своєму творчому доробку фігурки зайців з морквою та капустою у різних композиціях. До новорічних свят вона створила зайця з ялинкою. Всі фігурки виглядають як колекційні сувенірні мініатюри із серій декоративних виробів.

З. Мосійчук. «Заєць з морквою». Городницький ФЗ. 1957. Музей виробів Городницького фарфорового заводу

— Яка ваша фігурка улюблена?

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— Мені до вподоби зайці, створені відомою мисткинею Валентиною Покосовською. Наприклад, заєць з грибочками. У його погляді стільки доброти. Цей чудовий заєць з грибами випускався Полонським заводом художньої кераміки та Баранівським фарфоровим заводом. Також майстриня створила чудову фігурку зайця на лижах у червоному шарфику. Думаю, ці роботи нікого не залишать байдужими. Вони створять особливий настрій, налаштують на позитив, а це так важливо.

В. Покосовська. «Заєць з грибами». Полонський ЗХК. 1960-ті

В. Покосовська. «Заєць на лижах».. Баранівський ФЗ. 1956.

Також дуже милий кролик Василя Мельника. Ця фігурка була випущена Полонським заводом фарфорових виробів у 1957 році. Подивіться, який цей пухнастий кролик милий та добрий!

Василь Мельник. "Кролик". Полонський ЗХК. 1957

— Як прикрасити оселю, використовуючи для цього милих порцелянових кроликів та зайчиків?

— Створіть святкову композицію з кількох фігурок. Доповніть її крашанками та гілочками верби. Така композиція виглядатиме дуже привабливо. Створюйте сюжети разом з дітьми, розвивайте їхню фантазію. Такі миті творчості діти будуть пам’ятати все своє життя. Прикрашайте оселю з натхненням! Сервіруючи святковий стіл, використовуйте тематичний посуд та текстиль (серветки та скатертину). Вони створить особливу атмосферу. Кожна деталь важлива. Прикрашайте дім першими весняними квітами. Це також можуть бути гілочки верби або квітучих яблуні чи абрикоса, які символізують відродження.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя! До речі, до Великдня у музеї почали готуватися заздалегідь. У розділі тематичних експозицій гостей чекають роботи, створені за мотивами біблійних сюжетів, а також яйця, прикрашені дивовижно гарними квітами, серед яких затишно розмістилися, наче живі, звірята.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку В. Данильчук. Набір для спецій «Заєць — гонщик». Полонне. 2012

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