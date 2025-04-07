«Швидкопаска» для дуже зайнятих: рецепт від сучасної української господині
Якщо йдеться про великодню випічку, зазвичай господині шукають рецепти не лише «по гаманцю», але й що називається «для душі», коли хочеться творити без поспіху, насолоджуючись процесом. Проте у сьогоднішніх воєнних умовах бувають ситуації, коли часу обмаль. Тоді виручить варіант «Швидкопаски».
Його запропонували на молодому YouTube-каналі «Друзі за смаком», авторка якого стверджує, що за смаковими якостями її паска нічим не поступається іншим, але весь процес приготування (включно із ручним вимішуванням тіста) займає до 3 годин.
Інгредієнти на 2 паски по 300 г:
- борошно — 275 г (ще додатково вмішується приблизно 50 г);
- сухі дріжджі — 3,5 г;
- вершки 10% - 120 мл;
- цукор — 60−80 г;
- розтоплене вершкове масло — 38 г;
- м’яке вершкове масло — 20 г;
- яйце;
- сіль — 0,37 ч. л;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- курага — 5 шт.;
- сушена журавлина — 20 г;
- коньяк, віскі або ром — 1 ст. л.
Паски випікаються у формах диаметром 11 см та висотою 9 см.
Приготування паски почнемо з замочування сухофруктів у теплій воді на 30 хвилин, після чого зливаємо воду, нарізаємо їх і додаємо алкоголь на ваш вибір. Залишаємо ще на 40 хвилин.
Просіяне борошно змішуємо з сухими дріжжами, а одне яйце змішуємо з цукром (замість цілого яйця можна взяти 3 жовтки), додаємо дрібку солі та ванільний екстракт, вливаємо вже охолоджене розтоплене вершкове масло та вершки 10%.
Поступово всипаємо борошно з дріжжами і починаємо замішувати тісто. Спочатку це робимо за допомогою лопатки, а потім — руками.
Тісто буде досить липке, але в ході вимішування почне відходити від стінок миски.
Далі вимішуємо на столі, припиленому борошном. Головне, щоб у підсумку тісто не липло до рук, але було пухким і не забитим борошном.
Тісто залишаємо підходити на 40 хвилин, а тим часом сухофрукти обсушуємо паперовим рушничком та обвалюємо у кукурудзяному крохмалі. Вмішуємо їх у тісто. Також на цьому етапі в тісто поступово, по шматочку, вмішуємо м'яке вершкове масло. Спочатку здаватиметься, що тісто зарідке, але не здавайтеся, вимішуйте далі. Коли все масло буде змішане з тістом, останнє заокруглюємо і викладаємо в миску, щоб воно підходило в теплому місці протягом години.
За цей час тісто має збільшитися вдвічі.
Обминаємо його розділяємо, і викладаємо по формочках.
Накриваємо рушником і залишаємо підходити ще на 30−40 хвилин. Як тільки тісто підійде, відправляємо його випікатися у добре розігріту духовку приблизно на 30 хвилин
Готові пасочки можна прикрасити глазуррю або ж розтопленим шоколадом — за вашим бажанням і фантазією.
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