Знамениті одеські налисники: ідеальний варіант для ситного сніданку

Ніжні, ароматні налисники, запікаються з вершковим маслом у духовці, саме тому вони виходять особливо смачними! Розмір у них теж нестандартний, робляться вони дуже маленькими, на один укус. Ці налисники буквально тануть у роті. Скуштуйте! Не пошкодуєте, каже фудблогерка Наталія Стасишина.

ВІДЕО ДНЯ

Тісто

Яйця — 5 шт.

Сіль — 1 ч. л.

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Цукор — 1 ст. л. (25−30 г)

Борошно — 250 г

Крохмаль — 30 г (1−2 ст. ложки)

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Молоко — 800 г

Олія — 20 г (2 ст. ложки)

Начинка

Сир кисломолочний — 700−800 г

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Яйця — 1 велике або 2 маленьких

Цукор — 100−150 г

Ванільний цукор

Родзинки за бажанням

Вершкове масло для змащування форми

Приготування

Збити яйця, сіль, цукор. Поступово додавати молоко та борошно с крохмалем, постійно помішуючи, щоб не утворились грудочки. Додати олію, перемішати.

Смажити млинці на середньому вогні, кожного разу перемішуючи суміш, щоб крохмаль не осів на дно.

Сир перетерти на сито або перебити блендером, додати яйце, цукор, ванільний цукор, родзинки та гарно перемішати. Кожен млинець розрізати на 4 частини, покласти начинку та скрутити конвертиком.

Форму змастити вершковим маслом. Скласти налисники у форму, кожен шар щедро змащуючи розтопленим вершковим маслом.

Форму накрити фольгою та відправити у духовку, розігріту до 150−160 градусів, на 40−50 хвилин.

Раніше кулінари ділилися рецептом надзвичайно смачного морквяного торта: без цукру, без випікання в духовці, який можна їсти на ніч.

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