Дачнику на замітку: чому клей на плодових деревах — погана ознака і що потрібно зробити

Досвідчені садоводи стверджують, що є кілька періодів, сприятливих для обрізання чагарників та дерев на дачних ділянках. В тому числі й взимку, коли дерева «сплять». Під час таких процедур як формують крону, так і позбавляють дерева засохлих чи хворих гілок. Втім, є випадки, в яких обрізання не допоможе. Йдеться про випадки, коли на деревах з'являється так званий «клей».

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Це явище має назву камедетеча, вона часто проявляється на фруктових деревах — персиках, черешнях, сливі, вишні… І сигналізує воно про те, що з деревом не все гаразд і що невдовзі гілки відмиратимуть, пише «На пенсії».

Причиною появи клею може бути як механичне пошкодження рослини, так і невідповідний режим підживлення. Звичайна обрізка дерева в такому випадку не спрацює. Досвідчені садівники в якості профілактики радять влітку виламувати вручну зайві гілки — ще не здерев'янілі пагони. При такому проріжування крона наростає тільки з потрібними гілками. Відламування маленьких гілок не спричиняє великі травми дереву, рани на них загоюються швидше у порявнянні з пошкодженнями, завданими весняною обрізкою.

Про те, які рослини варто обрізати у квітні, читайте на нашому сайті.

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Фото з відкритих джерел

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