Британія виявила у своїх водах шпигунські сенсори росії: в чому небезпека

В морях навколо Великої Британії виявлені російські датчики, які могли шпигувати за атомними підводними човнами Сполученого Королівства. Кілька приладів були викинуті на берег і виявлені військовими. Їх розглядають як потенційну загрозу національній безпеці, пише видання Telegraph.

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Раніше про ситуацію не розповідали, проте у The Sunday Times заявляли, що москва намагалася зібрати розвіддані про чотири британські підводні човни Vanguard, які несуть ядерні ракети.

Росія має флот спеціалізованих підводних човнів, які, як повідомляється, краще оснащені, ніж човни Британії чи її союзників по НАТО, — для бойових дій на морському дні та шпигунства.

Під час війни з Україною росія посилила стеження, а також зважується на пошкодження підводних інтернет-кабелів, енергетичних трубопроводів і військових кабелів, які є ключовими для Заходу.

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За 15 місяців у Балтійському морі було пошкоджено щонайменше 11 інтернет-кабелів, частково через те, що кораблі перетягували якорі по морському дну.

Nordic Warden, система реагування, яка використовує штучний інтелект для відстеження місцеперебування російського тіньового флоту, була запущена Об’єднаними експедиційними силами під керівництвом Великобританії, коли в грудні було пошкоджено кабель між Естонією та Фінляндією.

Високопоставлений британський військовий додав: «Не повинно бути жодних сумнівів, в Атлантиці вирує війна. Це гра у кота й мишки, яка триває після закінчення холодної війни, а тепер знову набирає обертів. Ми бачимо феноменальну активність росії».

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Ще один високопосадовець у Великій Британії заявив, що «це трохи схоже на космічну гонку».

«Цей світ оповитий таємницею та хитрощами, дуже важко отримати абсолютну ясність, — зазначив він. — Але диму достатньо, щоб припустити, що десь щось горить. Ми повинні грати за правилами».

Нагадаємо, що минулого року ЗСУ ракетним ударом потопили російський підводний човен у Криму.

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