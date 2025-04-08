40.70 / 41.31 44.75 / 45.47
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Крем-суп без вершків: дивовижний смак вас зачарує

22:00 8 квітня 2025
Крем-суп без вершків

Крем-суп із ніжною текстурою - справжня гурманська насолода. А приготувати його простіше простого. Спробуйте — і переконайтеся в цьому самі.

Такі супи смачні та ситні. Пригощайте рідних та близьких. Дізнавайтеся їхню думку — це дасть вам можливість удосконалювати смак. Подавайте суп у красивому посуді. Привчайте дітей до естетики — це важливо.

Рецептом чудової страви поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Приготуємо дуже смачний і ароматний крем-суп, — каже Елла Іванова. - Він готується без вершків, при цьому виходить дуже легкий і ніжний. Консистенцію регулюйте кількістю води. Хтось любить густий суп, хтось ні.

Крем-суп

РЕКЛАМА
  • Селера черешкова 1 шт.
  • 2 цибулини
  • 2 картоплі
  • Перець «чилі» (за бажання)
  • Перець
  • Сіль
  • 30 г вершкового масла
  • Вода або бульйон

Нарізати цибулю, картоплю, селеру, додати гарячу воду, перець, сіль і відварити. Наприкінці додати вершкове масло. Пропустити через блендер. Доповнити сухариками і зеленню (наприклад, листочками селери). Також додати кілька крапель оливкової олії.

І смачного!

Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

63

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рожевий повний місяць настане 13 квітня. Фото Pixabay

Рожева повня у квітні: як вона вплине на знаки зодіаку

художник на кріслі колісному Максим Калинчук

Намалював посмертний портрет друга і подарував його мамі героя: волонтер, який малює, тримаючи в зубах пензлик, допомагає армії

Таро-прогноз на 9 квітня для всіх знаків Зодіаку&nbsp;— Поради карт Таро на 9 квітня

Близнюкам — «Королева Мечів» та рішучість, Козерогам — «Туз Монет» та перспективи: Таро-прогноз на 9 квітня

Пугачова на цвинтарі. Фото — скріншот відео

Алла Пугачова дуже боялася: стало відомо про неочікуваний приїзд Примадонни в росію

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту