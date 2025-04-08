Крем-суп без вершків: дивовижний смак вас зачарує
Крем-суп із ніжною текстурою - справжня гурманська насолода. А приготувати його простіше простого. Спробуйте — і переконайтеся в цьому самі.
Такі супи смачні та ситні. Пригощайте рідних та близьких. Дізнавайтеся їхню думку — це дасть вам можливість удосконалювати смак. Подавайте суп у красивому посуді. Привчайте дітей до естетики — це важливо.
Рецептом чудової страви поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Приготуємо дуже смачний і ароматний крем-суп, — каже Елла Іванова. - Він готується без вершків, при цьому виходить дуже легкий і ніжний. Консистенцію регулюйте кількістю води. Хтось любить густий суп, хтось ні.
Крем-суп
- Селера черешкова 1 шт.
- 2 цибулини
- 2 картоплі
- Перець «чилі» (за бажання)
- Перець
- Сіль
- 30 г вершкового масла
- Вода або бульйон
Нарізати цибулю, картоплю, селеру, додати гарячу воду, перець, сіль і відварити. Наприкінці додати вершкове масло. Пропустити через блендер. Доповнити сухариками і зеленню (наприклад, листочками селери). Також додати кілька крапель оливкової олії.
І смачного!
Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи.
Фото з альбому Елли Іванової63
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