Крем-суп без вершків: дивовижний смак вас зачарує

Крем-суп із ніжною текстурою - справжня гурманська насолода. А приготувати його простіше простого. Спробуйте — і переконайтеся в цьому самі.

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Такі супи смачні та ситні. Пригощайте рідних та близьких. Дізнавайтеся їхню думку — це дасть вам можливість удосконалювати смак. Подавайте суп у красивому посуді. Привчайте дітей до естетики — це важливо.

Рецептом чудової страви поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Приготуємо дуже смачний і ароматний крем-суп, — каже Елла Іванова. - Він готується без вершків, при цьому виходить дуже легкий і ніжний. Консистенцію регулюйте кількістю води. Хтось любить густий суп, хтось ні.

Крем-суп РЕКЛАМА Селера черешкова 1 шт.

2 цибулини

2 картоплі

Перець «чилі» (за бажання)

Перець

Сіль

30 г вершкового масла

Вода або бульйон

Нарізати цибулю, картоплю, селеру, додати гарячу воду, перець, сіль і відварити. Наприкінці додати вершкове масло. Пропустити через блендер. Доповнити сухариками і зеленню (наприклад, листочками селери). Також додати кілька крапель оливкової олії.

І смачного!

Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи.

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Фото з альбому Елли Іванової

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