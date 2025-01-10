Суп-крем з броколі: ця корисна страва зігріє у холодні зимові дні

Суп з броколі з вершками — це смачна та корисна страва, яка ідеально підійде для додаткового наповнення раціону вітамінами та мінералами. Цей насичений смаками вершковий суп зігріє душу, ви будете насолоджуватиметься кожним ковтком. Ідеально підходить для холодних днів. Суп з броколі готується швидко і є чудовим вибором для всієї родини, пише retete.md.

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Інгредієнти:

500 г броколі

50 г вершків

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1 середня цибулина

2 картоплини

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2 зубчики часнику

30 мл оливкової олії

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1 літр води

Сіль

Перець чорний мелений

1 пучок свіжого кропу (за бажанням)

Спосіб приготування

Почніть з промивання броколі під холодною водою, а потім наріжте її на маленькі суцвіття. Картоплю очистьте і наріжте кубиками. Цибулю дрібно наріжте, а зубчики часнику роздушіть або дрібно наріжте.

У велику каструлю налийте оливкову олію та нагрійте її на середньому вогні. Покладіть цибулю й часник, пасеруйте 2−3 хвилини, поки вони не стануть прозорими.

Додайте в каструлю суцвіття броколі та кубики картоплі. Залийте 1 л води, доведіть суп до кипіння та варіть 10−15 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.

Після того, як овочі зваряться, за допомогою блендера подрібніть все до однорідної консистенції. Якщо у вас немає блендера, ви можете використовувати ручний міксер. Влийте вершки в суп і добре перемішайте. Дайте супу покипіти ще 5 хвилин, щоб смаки з’єдналися.

Додайте сіль і перець. Якщо хочете, також можете додати нарізаний кріп для додаткової свіжості. Подавайте суп гарячим у глибоких тарілках, прикрасивши листям кропу або невеликою кількістю меленого перцю.

Раніше зірка «МайстерШефа» поділилася рецептом супу з сиром для затишного сімейного обіду.

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