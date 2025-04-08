Олександрійські «нічні» пасочки: особливий рецепт від Alina Foodee
Якщо ви вже освоїли технологію приготування найпростішої домашньої великодньої паски, можливо, варто підняти рівень своєї кулінарної майстерності, звернувши увагу на паски на олександрійському тісті.
Днями так і зробила красуня-блогерка з ляльковим голосом Alina Foodee, розповівши про свій досвід глядачам власного YouTube-каналу.
«Це один із найсмачніших варіантів великодньої випічки: м'яка, пориста, з відмінним ароматом ванілі, цедри лимона та апельсина. І що найприємніше — тісто готується без метушні, з вечора. Це дуже зручний та простий рецепт ароматної великодньої випічки», — говорить авторка відео.
Для приготування шести таких пасочок знадобляться:
- свіжі дріжджі — 25 г (або 8 г сухих дріжджів);
- молоко — 250 мл;
- цукор — 100 г+120 г;
- яйця — 2 шт.;
- жовтки — 2 шт.
- розтоплене вершкове масло — 100 г;
- ванільний цукор — 20 г;
- цедра 1 лимона та 1 апельсина (або за смаком);
- сіль — 1 ч.л. без гірки;
- борошно — 550−600 г;
- родзинки та журавлина — 150 г (замочити в апельсиновому соку та рому на ніч).
Глазур:
- білки — 2 шт. (50 г);
- цукор або цукрова пудра — 100 г (якщо хочете, щоб глазур була стабільнішою і не липкою, додати 200 г цукру);
- сіль — щіпка.
Приготування
Етап 1. Опара. Змішайте молоко, дріжджі і цукор, додайте яйця і жовтки, влийте охолоджене вершкове масло і поставте під плівкою в холодильник на 10−12 годин, тобто на ніч.
Етап 2. Тісто. Дістаньте опару за 30 хвилин із холодильника, щоб вершкове масло розм'якшилося. Всипте ще 120 г цукру, 20 г ванільного цукру, цедру 1 лимона та 1 апельсину, 1 ч.л. без гірки солі та вмішайте поступово 550−650 г борошна. Вимішуйте все разом у міксері протягом 10−15 хвилин (на середній швидкості). Після вимішування поставте у тепле місце на 1,5−2 години.
Етап 3. Додавання сухофруктів. Дістаньте родзинки і журавлину з рідини, в якій їх замочували. Обсушіть паперовим рушником і пересипте борошном (достатньо 1 ст. ложки). Акуратно вмішайте в тісто.
Етап 3. Півфінальний. Заповніть форми тістом на 1/3 і поставте в тепле місце на 45−60 хвилин. При цьому варто орієнтуватися не на час, а на те, щоб тісто заповнило форми до краю.
Етап 4. Випікання. Поставте пасочки в духовку, розігріту до 170 °C (рівень нижче середнього). Випікайте протягом 30−35 хвилин.
Також ви можете скористатися рецептом традиційної паски від Alina Foodee.22
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