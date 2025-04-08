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Олександрійські «нічні» пасочки: особливий рецепт від Alina Foodee

9:52 9 квітня 2025
Блогерка на кухні. Фото — скріншот відео

Якщо ви вже освоїли технологію приготування найпростішої домашньої великодньої паски, можливо, варто підняти рівень своєї кулінарної майстерності, звернувши увагу на паски на олександрійському тісті.

Днями так і зробила красуня-блогерка з ляльковим голосом Alina Foodee, розповівши про свій досвід глядачам власного YouTube-каналу.

«Це один із найсмачніших варіантів великодньої випічки: м'яка, пориста, з відмінним ароматом ванілі, цедри лимона та апельсина. І що найприємніше — тісто готується без метушні, з вечора. Це дуже зручний та простий рецепт ароматної великодньої випічки», — говорить авторка відео.

Для приготування шести таких пасочок знадобляться:

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  • свіжі дріжджі — 25 г (або 8 г сухих дріжджів);
  • молоко — 250 мл;
  • цукор — 100 г+120 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • жовтки — 2 шт.
  • розтоплене вершкове масло — 100 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • цедра 1 лимона та 1 апельсина (або за смаком);
  • сіль — 1 ч.л. без гірки;
  • борошно — 550−600 г;
  • родзинки та журавлина — 150 г (замочити в апельсиновому соку та рому на ніч).

Глазур:

  • білки — 2 шт. (50 г);
  • цукор або цукрова пудра — 100 г (якщо хочете, щоб глазур була стабільнішою і не липкою, додати 200 г цукру);
  • сіль — щіпка.

Приготування

Етап 1. Опара. Змішайте молоко, дріжджі і цукор, додайте яйця і жовтки, влийте охолоджене вершкове масло і поставте під плівкою в холодильник на 10−12 годин, тобто на ніч.

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Етап 2. Тісто. Дістаньте опару за 30 хвилин із холодильника, щоб вершкове масло розм'якшилося. Всипте ще 120 г цукру, 20 г ванільного цукру, цедру 1 лимона та 1 апельсину, 1 ч.л. без гірки солі та вмішайте поступово 550−650 г борошна. Вимішуйте все разом у міксері протягом 10−15 хвилин (на середній швидкості). Після вимішування поставте у тепле місце на 1,5−2 години.

Етап 3. Додавання сухофруктів. Дістаньте родзинки і журавлину з рідини, в якій їх замочували. Обсушіть паперовим рушником і пересипте борошном (достатньо 1 ст. ложки). Акуратно вмішайте в тісто.

Етап 3. Півфінальний. Заповніть форми тістом на 1/3 і поставте в тепле місце на 45−60 хвилин. При цьому варто орієнтуватися не на час, а на те, щоб тісто заповнило форми до краю.

Етап 4. Випікання. Поставте пасочки в духовку, розігріту до 170 °C (рівень нижче середнього). Випікайте протягом 30−35 хвилин.

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Також ви можете скористатися рецептом традиційної паски від Alina Foodee.

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