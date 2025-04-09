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Олена Кравець повертається на сцену

19:21 9 квітня 2025
Акторка, колишня учасниця “Кварталу 95” Олена Кравець

Популярна акторка, колишня учасниця «Кварталу 95» Олена Кравець, яка здивувала словами про Зеленського, повертається на театральну сцену. Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Олена пішла з «Кварталу» у телепроєкт «Тихий вечір», який згодом закрили. Деякий час Кравець вела свій подкаст разом з донькою. Але весь цей час, як виявилось, Олена розмірковувала над поверненням на велику сцену.

Вперше акторка зіграє у театральній постановці, моноспектаклі «Можна я просто посиджу?» на сцені одного з театрів столиці України. Авторка ідеї та текстів — сама Кравець. Режисеркою постановки стала Олена Коляденко, відома за своїми роботами «Кабаре» та «Шафа». В основу моновистави покладені історії жінок, які звертаються до психотерапевтки. За словами Олени, ідея у неї зріла вже декілька років, а остаточно сформувалася восени минулого року під час її випадкової розмови з психологом.

«Моновистава, яка почалася з кави на Подолі і перетворилась на справжню терапію на сцені», — розповіла Олена про свій проєкт.

Раніше Олена Кравець натякала на проблеми у стосунках з чоловіком.

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