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З прилавків українських магазинів може повністю зникнути скумбрія: що відбувається і чому експерти б'ють на сполох

17:47 10 квітня 2025
Скумбрія може стати дефіцитом через великий вилов в Атлантиці

Атлантична скумбрія, страви з якої є дуже популярними в Україні та світі, опинилася під загрозою. Запаси цієї риби в Атлантиці дуже швидко скорочуються через великі улови. Існує великий ризик, що ця риба зникне з прилавків магазинів, у тому числі й в Україні, пише Comments.ua.

Щоб запобігти цьому, поки ще є час, її радять замінити лососем чи анчоусами.

Так, б'ють на сполох у британській організації Marine Conservation Society (MCS). Аналітики у своєму звіті Good Fish Guide, що базується на глибокому аналізі рибного промислу в північно-східній Атлантиці, дійшли висновку, що головною причиною зниження популяції скумбрії є систематичний перевилов. За останні чотири роки обсяги її вилову перевищували науково обґрунтовану норму в середньому на 25%.

Головними порушниками міжнародних домовленостей щодо обмеження вилову скумбрії названі Норвегія, Ісландія, Велика Британія та Фарерські острови. Саме ці країни систематично перевищували встановлені міжнародні квоти на вилов.

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