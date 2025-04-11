Соковитий м'ясний пиріг без тіста: на Великдень здивуйте рідних незвичайною стравою на святковому столі
Великодній стіл завжди сповнений смаколиків. Більшість страв — традиційні, улюблені. Але доповніть святковий стіл чимось незвичайним. Пропонуємо приготувати соковитий м'ясний пиріг без тіста за рецептом кулінара Елли Іванової. Подайте його красиво. Великдень — привід сервірувати стіл особливо. Можливо, у вас є тематичний посуд. Також можна прикрасити стіл великодніми статуетками курчат та кроликів.
- Це пиріг дуже смачний та соковитий , — каже Елла Іванова. — А готується доволі просто. Спробуйте приготувати м'ясний пиріг без тіста, щоб у цьому переконатися. Впевнена, ваші рідні та близькі обов'язково оцінять ваші зусилля і ця страва їм сподобається.
Соковитий м'ясний пиріг
Інгредієнти:
200 г бекону
400 г м'ясного фаршу
Сіль
Перець
30 г сиру
Петрушка
1 цибулина
1 сира картопля
Приготування:
У змащену олією форму викласти скибочки бекону, а на нього — фарш, доповнений натертими сиром і картоплею, подрібненими петрушкою і цибулею, посолений і поперчений. Фарш накрити скибочками бекону та відправити форму в духовку.
Запікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Потім виймаємо форму, перевертаємо пиріг на другий бік і ще раз відправляємо в духовку випікатися 15 хвилин.
Приємного апетиту!
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати запечені овочі для великоднього столу.
Фото Елли Іванової18
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