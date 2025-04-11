40.96 / 41.56 46.15 / 47.38
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Соковитий м'ясний пиріг без тіста: на Великдень здивуйте рідних незвичайною стравою на святковому столі

21:59 11 квітня 2025
М&#39;ясний пиріг. Фото Елли Іванової

Великодній стіл завжди сповнений смаколиків. Більшість страв — традиційні, улюблені. Але доповніть святковий стіл чимось незвичайним. Пропонуємо приготувати соковитий м'ясний пиріг без тіста за рецептом кулінара Елли Іванової. Подайте його красиво. Великдень — привід сервірувати стіл особливо. Можливо, у вас є тематичний посуд. Також можна прикрасити стіл великодніми статуетками курчат та кроликів.

- Це пиріг дуже смачний та соковитий , — каже Елла Іванова. — А готується доволі просто. Спробуйте приготувати м'ясний пиріг без тіста, щоб у цьому переконатися. Впевнена, ваші рідні та близькі обов'язково оцінять ваші зусилля і ця страва їм сподобається.

Соковитий м'ясний пиріг

Інгредієнти:

РЕКЛАМА

200 г бекону
400 г м'ясного фаршу
Сіль
Перець
30 г сиру
Петрушка
1 цибулина
1 сира картопля

Приготування:

У змащену олією форму викласти скибочки бекону, а на нього — фарш, доповнений натертими сиром і картоплею, подрібненими петрушкою і цибулею, посолений і поперчений. Фарш накрити скибочками бекону та відправити форму в духовку.

РЕКЛАМА

Запікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Потім виймаємо форму, перевертаємо пиріг на другий бік і ще раз відправляємо в духовку випікатися 15 хвилин.

Приємного апетиту!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати запечені овочі для великоднього столу.

Фото Елли Іванової

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Насіння льону. Фото з відкритих джерел

Дуже корисно: як правильно вживати насіння льону

Гороскоп на 11 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Дівам може знадобитися допомога психолога, а Водоліям не варто розпочинати нові справи: гороскоп на 11 квітня

Кухонне приладдя. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

«Брудна кухня» — тренд в інтер'єрі-2025: нова тенденція вас здивує

Гарна гривнева купюра

Не долар і не євро: банкір порадив, куди краще вкладати кошти в часи фінансової нестабільності

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту