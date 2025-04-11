Соковитий м'ясний пиріг без тіста: на Великдень здивуйте рідних незвичайною стравою на святковому столі

Великодній стіл завжди сповнений смаколиків. Більшість страв — традиційні, улюблені. Але доповніть святковий стіл чимось незвичайним. Пропонуємо приготувати соковитий м'ясний пиріг без тіста за рецептом кулінара Елли Іванової. Подайте його красиво. Великдень — привід сервірувати стіл особливо. Можливо, у вас є тематичний посуд. Також можна прикрасити стіл великодніми статуетками курчат та кроликів.

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- Це пиріг дуже смачний та соковитий , — каже Елла Іванова. — А готується доволі просто. Спробуйте приготувати м'ясний пиріг без тіста, щоб у цьому переконатися. Впевнена, ваші рідні та близькі обов'язково оцінять ваші зусилля і ця страва їм сподобається.

Соковитий м'ясний пиріг

Інгредієнти:

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200 г бекону

400 г м'ясного фаршу

Сіль

Перець

30 г сиру

Петрушка

1 цибулина

1 сира картопля

Приготування:

У змащену олією форму викласти скибочки бекону, а на нього — фарш, доповнений натертими сиром і картоплею, подрібненими петрушкою і цибулею, посолений і поперчений. Фарш накрити скибочками бекону та відправити форму в духовку.

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Запікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Потім виймаємо форму, перевертаємо пиріг на другий бік і ще раз відправляємо в духовку випікатися 15 хвилин.

Приємного апетиту!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати запечені овочі для великоднього столу.

Фото Елли Іванової

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