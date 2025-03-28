Запечені овочі до великоднього столу: смачно, гарно, легко та швидко
На великодньому столі завжди багато смаколиків. Вже сьогодні варто продумати святкове меню. Це дасть вам змогу спланувати бюджет. Адже іноді люди купують чимало продуктів, які потім не використовують. А цього можна уникнути за правильного планування.
Рецептом запечених овочів поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Овочі можна брати на ваш смак — болгарський перець, баклажан, кабачки… — каже Елла Іванова. — Перець можна порізати або запекти цілим. Ця страва смачна, ароматна й красива.
Запечені овочі з ароматним соусом
Болгарський перець
Баклажан
Для соусу
По дві гілочки кропу та петрушки
1−2 зубчики часнику
Перчик чилі
2−3 столові ложки олії
Сіль та цукор до смаку
1 чайна ложка винного оцту
Болгарський перець та баклажан запекти. Для соусу нарізаємо зелень, часник, перець чилі й додаємо сіль та цукор, винний оцет, олію. Запечені овочі помістити на блюдо й полити соусом. Коли вони охолонуть, помістити на кілька годин або на ніч у холодильник. Подавайте красиво!
І смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом м'ясних рогаликів в запашному соусі, які теж можна приготувати на Великдень.
Читайте також: Фаршировані яйця: з'їсте швидше, ніж думаєте
Фото Елли Іванової86
Читайте нас у Facebook