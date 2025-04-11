Не черствіють тиждень: цікавий рецепт пасок з глазурʼю маршмеллоу

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Тому цього року варто приготувати особливу заварну паску і прикрасити її особливою глазур'ю, рецепт яких запропонувала авторка каналу «Смачно і гарно вдома».

«Заварна паска відрізняється від класичної тим, що частину борошна спочатку запарюють гарячим молоком, а потім вже додають до основного тіста. Це робить його вологішим, подовжує термін зберігання та дає особливу текстуру. Така паска не кришиться і залишається м'якою навіть через кілька днів», — розповідає фудблогерка.

Інгредієнти:

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Заварна основа:

100 мл молока;

40 г борошна.

Опара:

заварне тісто;

100 мл молока;

1 ст л цукру;

1 ст л борошна;

30 г дріжджів.

Тісто:

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опара;

3 жовтка +2 яйця;

1 пакетик ванільного цукру;

150 г цукру;

1/3 ч л солі.

Глазур:

100 г цукру;

50 г білків;

50 г маршмеллоу.

Приготування смачних пасок розпочинаємо з натирання цедри з апельсину на блюдце. Накрийте його харчовою плівкою і поставте в холодильник.

Сухофрукти (у авторки відео це родзинки двох видів та сушена вишня). Їх слід залити гарячою водою і залишити на 10 хвилин. Потім злийте рідину і додайте натомість суміш апельсинового соку та ароматного алкоголю. Поставте ємність у холодильник на 12 годин, аби родзинки ввібрали в себе максимум рідини.

Приступаймо до приготування заварного тіста. 100 мл молока доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Залийте цим молоком 40 г борошна і ретельно перемішайте до однорідної маси.

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Поки вона охолоджується, займіться опарою. Для її приготування в 100 мл молока додайте 30 г живих дріжджів, столову ложку цукру та столову ложку борошна. Перемішайте і додайте заварену основу, яка вже має бути теплою, але не гарячою.

Розмішуйте ретельно, щоб не було грудочок, і маса стала однорідна.

Накриваємо миску з опарою харчовою плівкою або рушничком і залишаємо на 30−40 хвилин до активації дріжджів.

Поки підходить опара, збийте 3 жовтки та 2 цілих курячих яйця, додайте пакетик ванільного цукру, 150 г звичайного цукру, 1/3 чайної ложки солі та цедру з апельсину. Добре перетріть.

Повертаємось до опари, яка вже гарно піднялась. Настав час додати до неї яєчно-цукрову суміш і просіяти борошно — спочатку половину, а потім — після того, як усі інгредієнти з’єднаться — решту.

Тісто на паску треба дуже гарно вимісити — хвилин 20 так точно Робіть це хоч руками, хоч тістомісом, хоч хлібопічкою, а потім додайте вершкове масло — воно має бути м’яким. Розділіть норму на декілька шматочків і вмішуйте їх без поспіху.

Коли все масло буде вмішане в тісто, продовжуйте вимішувати тісто впродовж ще як мінімум 10 хвилин, щоб все гарно з'єдналось, і тісто стало однорідне. Додайте в тісто родзинки, зливши з них рідину.

Готове тісто з родзинками перекладіть в миску, змащену олією. Накривайте рушничком або плівкою та залишіть в теплому місці до підйому в 2−2,5 рази. Як підійде, викладіть у форми так, щоб тісто займало 1/3 об'єму.

Знов накривайте тісто рушничком і залишіть хвилин на 40, щоб тісто піднялось максимально до краю форми, не доходячи 1 см.

Випікайте паски при температурі 180° протягом 10 хвилин, після чого знизьте температуру до 170° і випікайте ще протягом 30 хвилин.

Охолоджені паски змастіть глазур’ю з маршмелоу. Для її приготування змішайте на водяній бані 50 г білку і 100 г цукру, постійно помішуючи, поки розчиниться весь цукор. Коли процес буде завершено, збийте на середній потужності впродовж 5−7 хвилин до пухкої однорідної маси. Маршмелоу розтопіть у мікрохвильовій печі і додайте до білкової глазурі. Збийте все разом до однорідного стану.

Така глазур залишається м'якою, але не липне до рук.

Готові паски спокійно зберігаються протягом 7−8 днів і не черствіють.

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