Українцям обіцяють обвал цін на важливий продукт: коли чекати радісних новин

Ціна на яйця в Україні впродовж останніх місяців змінювалась хвилями, оскільки на їхню вартість впливають кілька факторів — погодні умови, ціни на електроенергію, тепло і корм.



Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час чату на Главреді.



«Передусім це відбуватиметься через погодні умови, адже у нас є і промислове виробництво, і пропозиція від домашніх господарств. Коли зберігається відносно тепла погода в Україні, починаючи з квітня до середини жовтня, ми маємо чисельну пропозицію яєць від домашніх господарств. Це дає змогу стабілізувати ринок», — пояснив експерт.

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Він зазначив, що конкуренція між виробниками породжує зниження ціни.

«Натомість у холодну пору року витрати на виробництво збільшуються, і від домашніх господарств дуже мало пропозиції — в основному продукція надходить від великих промислових виробників, які, в тому числі, експортують яйця, а також залежні від ціни на тепло, електроенергію та корм, що, відповідно, відбивається на цінах на яйця. Згадайте, як у 2024 році був період, коли ціни на яйця були дуже високими, а потім стрімко знижувалися», — сказав Марчук.

За його словами, у 2025 році, починаючи з лютого, ми побачили зростання ціни на яйця, адже витрати на виробництво зросли через те, що тривали морозні дні, зазначив він.

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Також фахівець поділився прогнозом щодо подальшого розвитку ситуацію на ринку.

«За моїм прогнозом, тенденція з частковим подорожчанням яєць триматиметься до Великодніх свят. А далі за рахунок і теплих днів, і пропозиції від домашніх господарств, ми побачимо зниження ціни на яйця на 20%, а подекуди й 30%, якщо відштовхуватися від ціни, яка є сьогодні», — сказав експерт.

Зазначимо, що за словами експертів, в Україні продовжить дорожчати хліб. Крім того, ціни на м'ясо «підскочать» на близько 10%.

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Також нагадаємо, що у порівнянні з минулим роком, ціна домашньої паски зросла майже на 30%.

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