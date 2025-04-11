Як збільшити свою пенсію: експерти назвали 3 способи накопичити надбавку

Незважаючи на березневу індексацію пенсій, українські пенсіонери із середньою виплатою близько 145 євро продовжують залишатися одними з найбідніших у Європі, адже вона в 9 разів менша за середню по ЄС. З цієї причини особливо актуальним є самостійне накопичення майбутньої пенсії для українців, які ще працюють.

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Сайт РБК-Україна назвав три основні способи, як це можна зробити, щоб отримати суттєву надбавку до пенсії. Щоправда з цих трьох способів два є найбільш надійними і вигідними.

Так, банківські депозити хоча і є найбільш простим способом опити гроші, але мають мінуси у вигляді оподаткування одержуваних доходів (18% ПДФО і 5% військового збору) і можливості банкрутства банку.

Зручнішим способом накопичення є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), до переваг яких відносяться відсутність оподаткування і надійність, оскільки вони забезпечені державними гарантіями. Вкладник отримує фіксований прибуток у розмірі 13 — 17% річних, при купівлі гривневих ОВДП і за ними немає оподаткування. Відсотки за ОВДП виплачуються один раз на півроку або рік. Державні облігації дуже зручно купувати через цифровий портал «Дія», для чого не потрібно навіть виходити з дому. Найкраще використовувати ОВДП з погашенням на строк до одного — півтора року. Це дасть 14−16 відсотків річних (для гривневих паперів) і мінімізує вплив інфляції.

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Ще одним способом накопичень є недержавні пенсійні фонди (НПФ). Їхньою перевагою є те, що ці фонди беруть на себе проблему управління вашими грошима та всі операції з інвестиційним портфелем і забезпечують вам договірну дохідність на ваші вкладення. Мінімальна сума внесків у НПФ невелика — від приблизно 200 гривень на місяць, що робить цей інструмент доступним для всіх.

Як раніше писали «ФАКТИ», деяким українським пенсіонерам у квітні доплатять по 630 гривень.

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