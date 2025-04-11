Україна розгромила Кіпр та достроково пробилася на футзальний Євро-2026: відеоогляд матчу

Збірна України з футзалу, яка перемогла раніше Кіпр (7:0), Румунію (2:0), а також двічі Німеччину (5:3 та 9:0), продовжила переможну ходу у кваліфікації чемпіонату Європи. У польському Кошалині підопічні Олександра Косенка ще раз розгромили кіпріотів і, достроково вигравши групу, вибороли путівку на Євро-2026.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група 1. 5-й тур

Україна — Кіпр — 11:1

Україна: Сухов — Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко — Сирицький, Швед, Жук, Микитюк, Мельник, Сагайдачний, Фаренюк, Первєєв.

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Голи: Жук (4, 14, 18, 30), Мельник (9, 23, 33), Семенченко (9), Абакшин (15), Зварич (20), Первєєв (24) — Хаджігеоргіу (19).

На 8-й хвилині Жук не реалізував пенальті.

Ще в одній зустрічі 5-го туру німці на своєму майданчику несподівано здолали румунів — 2:1.

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Становище команд: 1. Україна — 15 очок (різниця м'ячів — 34:4); 2. Румунія — 9 (17:8); 3. Німеччина — 6 (7:22); 4. Кіпр — 0 (6:30).

В останньому поєдинку кваліфікації «жовто-сині» зіграють 15 квітня номінально домашній поєдинок із Румунією, який для команди України вже не має турнірного значення.

Додамо, що у фінальний турнір Євро-2026, який пройде за участю 16 збірних з 20 січня до 7 лютого 2026 року у Латвії (Рига) та Литві (Каунас), безпосередньо виходять лише переможці груп. Вісім найкращих володарів других місць зіграють у стикових матчах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України сенсаційно виборола «бронзу» чемпіонату світу з футзалу.

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Фото uaf.ua

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