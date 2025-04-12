Ідеальне тіло: «колишній» Лорак Мурат Налчаджіоглу закрутив роман із українкою-тренеркою (відео)

Влітку минулого року стало відомо про розлучення ексчоловіка співачки Ані Лорак, яка працює в росії, з його пасією — Анастасія Фоксі заявляла, що вирішила розірвати стосунки з Муратом Налчаджіоглу.

ВІДЕО ДНЯ

А наразі спільні відео із Маратом у мережу викладає українська фітнес-тренерка Людмила Оверковська. На своїй сторінці в соцмережах вона розмістила невеликий відеоролик, на якому вони обіймаються з Налчаджіоглу на борту невеликого судна та дивляться на воду. Відео зняте в Стамбулі.

Це відео викладено й на сторінці Мурата. Фоловери, які жваво цікавилися життям турецького мачо та «відслідковували» його коханих, все одно згадують про Ані Лорак.

Фото - скріншот

Фото - скріншот

РЕКЛАМА

Фото - скріншот

Нещодавно Марат показував у мережі фото, зроблені під час канікул їхньої із Лорак доньки, яка побувала на батьківщині батька — у Туреччині.

А співачка — фотографії з її весілля на Мальдівах. Її чоловіком став інструктор з йоги Іскак Віжрак.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

259

Читайте нас у Facebook