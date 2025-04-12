Великодні паски в одноразових стаканчиках: такого ви ще не пробували

Маріупольчанка Ольга Матвій (5,9 млн підписників в YouTube) щорічно радує креативними рецептами великодньої випічки. І її новий ролик присвячений паскам у паперових одноразових стаканчиках.

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Паски в одноразових стаканчиках. Скрин відео

«Знайшла таку ідею в інтернеті, робитиму в стаканчиках вперше, але ви можете використовувати не стаканчики, а звичайні форми», — звертається блогер до глядачів.

Рецепт :

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дріжджі — 5 г;

молоко — 200 мл;

мед — 2 ч. ложки;

пакетик чаю;

ванільний цукор — 20 г;

яйця — 3 шт;

сіль;

цукор — 50 г;

родзинки — 180 г;

апельсинова цедра;

спеції за бажанням;

вершкове масло — 50 г;

борошно — 300 г.

Приготування

За традицією починаємо з опари. Для початку в невелику ємність відправляємо дріжджі, 2−3 столові ложки борошна із загальної норми та додаємо трохи молока. Густота тіста має нагадувати майбутні оладки.



Накриваємо кришкою або харчовою плівкою і ставимо у тепле місце на 20 хв (наприклад, підійде сонячне підвіконня).

Поки опара підходить, підготуємо молоко, що залишилося від опари. Виливаємо його у каструльку, яку можна буде поставити на вогонь. Додаємо 2 чайні ложки меду, пакетик чорного чаю без смакових добавок та ваніль.

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Ставимо на вогонь майже до закипання (мають з'явитися перші бульбашки) і відразу знімаємо з вогню.

Для доповіді беремо 3 яйця, додаємо щіпку солі і збиваємо поки що без цукру, щоб маса стала пишною і посвітлішала. Після цього додайте|добавляйте| цукор і знову збивайте до щільної піни.

До речі, до нього варто додати також цедру одного великого апельсина або купіть вже готову натерту і висушену. Також підійде мелений кардамон.

Родзинки запарюємо окропом, а краще замочуємо заздалегідь у міцному алкоголі. У цьому рецепті краще використовувати горілку, оскільки ром чи коньяк переб'є смак ароматного молока.

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Охолоджене молоко зі спеціями вливаємо в опару, потім додаємо збиті яйця з цукром і м'яке вершкове масло.

Тепер миємо руки (або одягаємо рукавички) та рукою добре змішуємо всі продукти. Якщо ви маєте великий кухонний комбайн, можете це робити просто міксером, але великодня випічка дуже любить руки. Можна сказати, що це частина певного ритуального дійства. Місити потрібно 10−15 хвилин. Готове тісто має бути липким, але щільним і добре розтягуватися. Додайте родзинки і знову місіть ще хвилин п'ять.

Підберіть все тісто в середину миски, проходячи по її боках силіконовою лопаткою.

Затягніть миску з тістом харчовою плівкою і поставте в тепле місце на 1,5 години, щоб тісто добре підійшло.

Готове тісто. Фото - скрін відео

Стіл, на якому формуватимемо паски, змащуємо рослинною олією (також змащуємо і руки), викладаємо тісто на стіл і розділяємо за кількістю стаканчиків. Тісто має займати трохи більше 50% їхнього обсягу.

Накриваємо стаканчики рушником для вистоювання.

Через 20−40 хвилин виставте духовку на 180 ° і відправте паски випікатися. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. Зазвичай випічка займає 20 хвилин.

Готові паски не виймайте зі стаканчиків, а залиште так до повного остигання.

Щоб вийняти охолоджені пасочки зі стаканчиків, просто розріжте їх ножицями.

«Ну я вам рекомендую зберігати паски прямо в цих стаканчиках, тому що так вони довше залишаться м'якими» , — радить автор відео.

Зверху прикрашаємо білковою глазур'ю на власний смак.

Зазначимо, що глазур можна приготувати з додаванням маршмелоу, тоді вона не буде липкою.

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