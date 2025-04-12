У якому разі звільненого військового можуть повторно мобілізувати: пояснюють юристи

Українське законодавство, яке регулює мобілізаційні процеси, періодично уточнюється чи доповнюється. Так, нещодавно Кабмін узгодив проєкт закону, яким змінюється перелік тих студентів та педагогів, хто не підлягає мобілізації, та обмежується вік студентів, які можуть претендувати на відстрочку. Наразі в законі може не бути підстав, які раніше надавали право на звільнення з лав ЗСУ. В такому випадку людину можуть повторно мобілізувати.

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Про це розповів адвокат Юрій Айвазян, на платформі uristy.ua відповідаючи за запитання чоловіка, якого мобілізували у травні 2022 року і який звільнився у грудні того ж року за сімейними обставинами, маючи батька з інвалідністю II групи.

«На даний час цей пункт в Законі виключено. Чи мають право мене мобілізовувати повторно? Чи є якісь можливості уникнути від мобілізації, мотивуючи це тим, що Закон зворотньої сили не має, чи можливо щось інше?» — запитав чоловік. На що юрист відповів: «Так, Вас мають право мобілізувати, якщо Ви не маєте права на відстрочку. У Вашому випадку стаття 58 КУ не може бути застосована».

Він нагадав, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які, зокрема, мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Але за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними, та відповідно до закону зобов’язані утримувати батьків. Виняток — якщо такі невійськовозобов'язані особи самі є особами з інвалідністю та потребують постійного догляду. У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

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І все це, а саме, інвалідність батьків, зв'язок з ними військовозобов'язаного та відсутність іншої людини, яка може здійснювати догляд, має бути підтверджено документально.

Раніше в Міноборони повідомляли, що військовозобов'язані з групою інвалідності можуть оформлювати відстрочки від мобілізації через застосунок «Резерв+».

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ в соцмережах

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