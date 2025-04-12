Гетманцев про біженців: дискусія про повернення українців набирає обертів

В той час, як Україна готує план повернення своїх громадян з-за кордону, голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев у своєму Telegram заявив, що частина українських біженців, ймовірно, не повернеться на батьківщину. Його слова викликали хвилю критики, зокрема з боку блогера Павла Себастьяновича, який назвав заяву цинічною та такою, що може розколоти суспільство.

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Гетманцев зазначив, що насильницьке повернення громадян неможливе, проте, на його думку, держава не повинна запроваджувати спеціальні пільги для тих, хто виїхав.

Данило Гетманцев

«Неприйнятно надавати тим, хто поїхав, пільги та заохочення за рахунок тих, хто залишився і боровся», — написав політик.

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На тлі створення Міністерства національної єдності, яке має підтримувати зв’язок з українцями за кордоном, заява Гетманцева виглядає контроверсійною. Оглядачі відзначають, що вона може бути сигналом для певного електорату, який виступає проти підтримки українських мігрантів у Європі.

Втім, експерти звертають увагу, що масовий виїзд українців почався задовго до війни. За офіційною статистикою, лише у 2021 році населення країни скоротилося на 1,1 мільйона осіб. Основною причиною еміграції, за даними соціологічних опитувань, є не лише загроза мобілізації, а й економічна нестабільність. Українці бояться не лише ТЦК, а й відсутності робочих місць та можливості забезпечити свої родини.

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Критики Гетманцева нагадують, що його законодавчі ініціативи щодо оподаткування та регулювання бізнесу ще до війни створювали несприятливі умови для підприємців, що, своєю чергою, стимулювало відтік капіталу і робочої сили.

«Закони, авторства самого Гетманцева, спрацювали не гірше за ракети путіна», — написав Себастьянович.





Соціологи відзначають, що електоральна база Гетманцева часто перетинається з виборцями опозиційних проросійських сил. Його риторика може бути адресована саме цій аудиторії — з критикою «західного курсу», антиміграційними настроями та ностальгією за «старими порядками».

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На тлі зусиль влади консолідувати українців, особливо за кордоном, такі заяви зсередини політичного табору можуть мати деструктивний ефект. У політичних колах не виключають, що це — початок нового етапу боротьби за вплив на електорат напередодні майбутньої виборчої кампанії.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні хочуть змінити правила видачі паспортів українцям за кордоном.

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