«Раритетна фарфорова серія „Карусель“ викликає захоплення», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк

У США існують каруселі на сонячних батареях, проте є й така, що працює ще на паровому двигуні. Насправді цей вид атракціону все ж більше викликає асоціації зі старовиною, аніж з інноваціями. Ще на початку ХІХ століття у Лондоні у Механічному музеї, де аристократія любила збиратися зимовими вечорами, була карусель, яка оберталась під музику — і це було захопливе дійство. Тож, спершу каруселі слугували розвагою для дорослих. Два століття тому деякі американські лікарі навіть рекомендували кататися на каруселях для кращого кровообігу. Карусель є метафорою бігу часу. В одному із творів Рея Бредбері карусель на карнавалі могла зробити пасажирів молодшими або старшими залежно від напрямку, в якому вони їдуть. Нині каруселі є пріоритетною забавкою дітлахів. Отож сьогодні мова піде про образ дитячої каруселі в українській порцеляні. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк, яка раніше розповіла про великодній порцеляновий посуд, назвала самі колоритні роботи українських фарфористів на цю тему.

«Моя улюблена фігурка — жирафа з дівчинкою»

— Одна з американських компаній створює каруселі з фігурами тварин, що зникають, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Це робиться для того, що привернути до них увагу. Каруселі люблять діти у багатьох країнах світу, як і тварин, втілених у фігурах атракціону. Українські митці не обійшли увагою цю тему. Скульптурна група «Карусель» створена Оксаною Жникруп за ескізами Ольги Рапай у 1963 році. Видатні мисткині не раз створювали роботи у творчому тандемі. Скульптурна група виконана в стилістиці художнього фарфору середини XX століття. Фарфор розписано підглазурними фарбами із золотими акцентами.

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При спогляданні скульптурної композиції «Карусель» я подумки поринаю у дитинство. У ті далекі часи такі атракціони були майже у кожному парку. У композиції «Карусель» представлено п’ять статуеток: коник, слоник, черепаха, гуска, жирафа з фігурками діток.

О. Жникруп. Карусель. Київський ЕКХЗ. 1963

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— Яка фігурка ваша улюблена?

— Жирафа з дівчинкою. Сьогодні ця серія раритетна. Кожна фігурка дуже мила. Жирафа — одна з улюблених тварин дітлахів. Вона найвища серед тварин. Відомо, що жирафи більшу частину свого життя проводять стоячи. Можуть навіть спати таким чином. Плямистий візерунок у кожної жирафи свій — він ніколи не повторюється. Завдяки довгій шиї жирафа може дістати листочки, якими харчується, з високих дерев. Ця тварина уособлює красу та грацію. Фігурку жирафи можна побачити у оселях нечасто. Проте вона означає удачу та успіх у справах. Отож є бажаним подарунком, як і фігурка слона.

О. Жникруп. Карусель. Жирафа. Київський ЕКХЗ. 1963

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— Яка краса!

— А от хлопчик на слоні (фото у заголовку). Слон — найбільша сухопутна тварина. За слонами неймовірно цікаво спостерігати. Учені з’ясували, що африканські слони вітаються один з одним, плескаючи вухами та розмахуючи хоботом. Хобот цієї тварини вважається дивом еволюції. За його допомогою тварина п’є воду, купається… Дорослий слон має вагу — 3−5 тонн. Маленьке слоненя важить близько сто кілограмів. Слон символізує доброту та гармонію. Саме тому фігурки цих тварин так поширені в інтер’єрах осель.

«Найпопулярнішою твариною у каруселі є кінь»

— А от кумедний хлопчик на черепасі, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Черепаха — одна із найдавніших рептилій. Жити вона може понад сто років. Проте попри це деякі види знаходяться під загрозою вимирання. Черепаха асоціюється з повільністю. Однак плаває черепаха доволі швидко. На суші рухається набагато повільніше. Нести важкий панцир нелегко. Що холодніше, то черепаха пересувається повільніше. Усі дітлахи у скульптурній групі «Карусель» у захопленні від атракціону. Вони зображені щасливими та замріяними. Адже каруселі — втілення дитячої мрії.

О. Жникруп. Карусель. Черепаха. Київський ЕКХЗ. 1963

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— Що символізує черепаха у оселі?

— Удачу, матеріальний успіх, міцне здоров’я та довголіття.

— Яка фігура найпопулярніша у каруселях?

— За статистикою, вісімдесят відсотків карусельних фігур це коні. Коник у скульптурній композиції «Карусель», як бачимо, золотогривий. Він є метафорою мрії. Маленький вершник неначе мчить до неї на конику. Як відомо, коник — улюблена іграшка малюків. Дуже гарна статуетка — дівчинка на гусочці. Гусочка є символом щасливого мирного життя та дружньої родини. Дітлахи люблять гусочок та качечок змалку.

О. Жникруп. Карусель. Коник. Київський ЕКХЗ. 1963

— Які найцікавіші, на вашу думку, каруселі у світі?

— Їх чимало. Наприклад, карусель «Король Артур» у Діснейленді. Під час атракціону звучить музика з відомих фільмів Діснея. У кожного коника є ім’я. Улюблений карусельний кінь Уолта Діснея мав особливе різьблення. До 50-річчя Діснейленду цей кінь був перефарбований в золотий колір, а згодом зафарбований у пастельну гаму кольорів. У США є водна карусель, а у Фінляндії — крижана.

— Все це дуже цікаво!

— Більшість каруселей у світі обертаються проти годинникової стрілки. Англійські ж зазвичай обертаються за годинниковою стрілкою.

— Хто ще із українських фарфористів створював роботи із зображенням каруселлю?

— Відома українська фарфористка Леонтіна Лозова — донька видатних митців Оксани Жникруп та Владислава Щербини — розписала дитячий кухлик, зобразивши веселу карусель. Барвистий малюнок передає святковий настрій, характерний для відвідувачів атракціону. Адже для них це завжди особлива подія.

Л. Лозова. Дитячий кухлик «Карусель». 1984 рік

Щодо скульптурної групи «Карусель», Леонтіна Лозова розповідає, що ця серія — одна із улюблених з дитинства, бо її можна довго роздивлятися, міняти фігурки місцями. У дитячі роки вона сприймала ці статуетки як іграшки. Й, до речі, любила ходити на атракціони та у зоопарк. Дитяча тема — дуже популярна у мистецтві порцеляни. Статуетки та посуд з дітлахами є у творчому доробку багатьох мануфактур світу.

Раніше колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про втілення циркової теми у роботах українських фарфористів.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку О. Жникруп. Карусель. Слоник. Київський ЕКХЗ. 1963

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