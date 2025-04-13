Держава компенсує витрати на поховання у 2025 році: хто має право та як оформити допомогу

Серед послуг, які надає українцям Пенсійний фонд, не лише виплата та призначення пенсій та інших соцвиплат, а й допомога на поховання.

ВІДЕО ДНЯ

У разі смерті близької людини держава компенсує витрати на організацію похорону.

За даними Пенсійного фонду України, розмір грошової допомоги на поховання залежить від виду пенсії, яку отримував померлий, нагадує «На пенсії».

Для цивільних пенсіонерів — сума допомоги дорівнює двомісячній пенсії покійного. Для військових пенсіонерів — компенсація становить трьохмісячну пенсію, але не менше 13 420 гривень.

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Щоб отримати виплату, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду з таким пакетом документів:

- паспорт та ідентифікаційний код заявника;

- заява на отримання допомоги;

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- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або відповідна довідка;

- свідоцтво про смерть.

Але допомога на поховання надається не всім. Виплата не призначається, якщо:

- особа, що померла, перебувала на повному державному забезпеченні;

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- витрати на поховання були повністю оплачені державним коштом.

Раніше ми писали про те, що частина українських пенсіонерів може отримати доплату до пенсії у розмірі 630 грн на місяць.

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