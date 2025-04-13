Можна експериментувати з начинкою: співачка Angela поділилась улюбленим рецептом крафін-паски
Співачка та модель Angela напередодні Великодня поділилася рецептом своєї улюбленої паски — крафіна. За її словами, саме цей формат здобної випічки став у її родині традиційним.
«Це гарно, смачно, і кожен раз можна експериментувати з начинкою — додавати родзинки, журавлину, шоколад або навіть апельсинові цукати», — каже вона «ФАКТАМ».
Інгредієнти:
- Борошно — 500 г
- Молоко — 200 мл
- Дріжджі сухі — 7 г
- Цукор — 100 г
- Яйця — 2 шт.
- Вершкове масло — 100 г (розтопити)
- Сіль — дрібка
- Ванільний цукор — 10 г
- Родзинки або інша начинка — 150 г
- Цедра лимона або апельсина — за бажанням
Приготування:
1. Змішати тепле молоко з дріжджами та 1 ст. л. цукру, залишити на 10−15 хвилин до утворення пінки.
2. Додати яйця, цукор, сіль, ваніль, розтоплене масло.
3. Поступово всипати борошно, замісити м’яке тісто.
4. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1−1,5 години.
5. Розділити тісто на 2−3 частини. Кожну розкатати в тонкий прямокутник, викласти начинку, скрутити в рулет, потім скрутити у «равлика» або вертикальний рулет і викласти у форму.
6. Дати постояти ще 30 хв.
7. Випікати при 180 °C близько 40−45 хвилин. Готові крафіни охолодити та прикрасити цукровою пудрою або глазур’ю.
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