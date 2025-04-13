Можна експериментувати з начинкою: співачка Angela поділилась улюбленим рецептом крафін-паски

Співачка та модель Angela напередодні Великодня поділилася рецептом своєї улюбленої паски — крафіна. За її словами, саме цей формат здобної випічки став у її родині традиційним.

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«Це гарно, смачно, і кожен раз можна експериментувати з начинкою — додавати родзинки, журавлину, шоколад або навіть апельсинові цукати», — каже вона «ФАКТАМ».

Angela напередодні Великодня поділилася рецептом своєї улюбленої паски

Інгредієнти: Борошно — 500 г

Молоко — 200 мл

Дріжджі сухі — 7 г

Цукор — 100 г

Яйця — 2 шт.

Вершкове масло — 100 г (розтопити)

Сіль — дрібка

Ванільний цукор — 10 г

Родзинки або інша начинка — 150 г

Цедра лимона або апельсина — за бажанням

Приготування:

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1. Змішати тепле молоко з дріжджами та 1 ст. л. цукру, залишити на 10−15 хвилин до утворення пінки.

2. Додати яйця, цукор, сіль, ваніль, розтоплене масло.

3. Поступово всипати борошно, замісити м’яке тісто.

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4. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1−1,5 години.

5. Розділити тісто на 2−3 частини. Кожну розкатати в тонкий прямокутник, викласти начинку, скрутити в рулет, потім скрутити у «равлика» або вертикальний рулет і викласти у форму.

6. Дати постояти ще 30 хв.

7. Випікати при 180 °C близько 40−45 хвилин. Готові крафіни охолодити та прикрасити цукровою пудрою або глазур’ю.

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Раніше кулінарка Ольга Матвій поділилася ідеєю приготування великодніх пасок в одноразових стаканчиках. А Елла Іванова — рецептом смачного декору для паски з трьох інгредієнтів.

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