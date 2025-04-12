Смачний декор для паски з трьох інгредієнтів: готується швидко та просто

Краса паски багато в чому залежить від декору, тому потрібно продумати його до деталей. Не обов'язково купувати декор у магазині. Його можна приготувати самостійно. Робиться це швидко та просто. Такий декор сам по собі смачний. Форми можуть бути різними — у вигляді сердечок, квіточок… Вибирайте на власний смак. Залучайте до оздоблення великодньої випічки дітей. Вони будуть у захваті. Такі моменти діти пам'ятатимуть усе життя.

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Рецептом незвичайного декору поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Для кольору можна додати вишневий сік, — каже Елла Іванова. — Але ж можна цього й не робити. Білі серця теж виглядають красиво. У рецепті всього три інгредієнти: згущене молоко, вода та желатин. Декоруйте паску такими фігурками — це дуже красиво та смачно.

Декор для паски 50 г згущеного молока,

6 г желатину

30 г води

Желатин заливаємо водою і даємо постояти.

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З'єднуємо зі згущеним молоком і трохи прогріваємо. У жодному разі не кип'ятити. Заливаємо у форми. Охолодити та помістити в холодильник.

Прикрашайте паску. Це дуже красиво та незвично.

Раніше блогерка-кулінарка Alina FooDee поділилася одним із найсмачніших варіантів великодньої випічки — рецепт паски на олександрійському тесті.

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Фото з альбому Елли Іванової

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