40.95 / 41.55 46.27 / 47.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачний декор для паски з трьох інгредієнтів: готується швидко та просто

22:00 12 квітня 2025
декор для паски

Краса паски багато в чому залежить від декору, тому потрібно продумати його до деталей. Не обов'язково купувати декор у магазині. Його можна приготувати самостійно. Робиться це швидко та просто. Такий декор сам по собі смачний. Форми можуть бути різними — у вигляді сердечок, квіточок… Вибирайте на власний смак. Залучайте до оздоблення великодньої випічки дітей. Вони будуть у захваті. Такі моменти діти пам'ятатимуть усе життя.

Рецептом незвичайного декору поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Для кольору можна додати вишневий сік, — каже Елла Іванова. — Але ж можна цього й не робити. Білі серця теж виглядають красиво. У рецепті всього три інгредієнти: згущене молоко, вода та желатин. Декоруйте паску такими фігурками — це дуже красиво та смачно.

Декор для паски

  • 50 г згущеного молока,
  • 6 г желатину
  • 30 г води

Желатин заливаємо водою і даємо постояти.

РЕКЛАМА

З'єднуємо зі згущеним молоком і трохи прогріваємо. У жодному разі не кип'ятити. Заливаємо у форми. Охолодити та помістити в холодильник.

Прикрашайте паску. Це дуже красиво та незвично.

Раніше блогерка-кулінарка Alina FooDee поділилася одним із найсмачніших варіантів великодньої випічки — рецепт паски на олександрійському тесті.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

45

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 14 по 20 квітня

Щурам потрібно довіритись інтуїції, а Півням — подбати нарешті про себе: східний гороскоп на тиждень 14 — 20 квітня

Таро-прогноз на 13 квітня 2025 року

Скорпіонам — «П'ятірка Кубків» та уважність, Козерогам — «Правосуддя» та чесність: передбачення за картами Таро на 13 квітня

Су-57

Окупанти отримали два нові літаки: чим вони небезпечні

Ярослав Карпук (YAKTAK)

До мурашок: у кліпі популярного співака знялися українські зірки (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту