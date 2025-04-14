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Великодній салат, який стане улюбленим у вашій родині: смачно, яскраво, по-весняному

14:52 14 квітня 2025
Рецепт пасхального салату від Вікторії Попін

В Україні триває Страсний тиждень і багато українців готуються святкувати Великдень. Відома авторка кулінарних книг Вікторія Попін розповіла, як приготувати Великодній салат.

«Цей салат, без перебільшення, найулюбленіший у нашої родини. Його на Великдень я роблю щороку. Це смачно, яскраво та весняно. Робіть обов'язково!» — написала вона.

Спосіб приготування:

Один довгий огірок треба почистити, порізати крупними кубиками. 8−10 шт редиски порізати кружечками. Потім 150 грамів улюбленої шинки порізати крупними кубиками. Половину жмутка зеленої цибулі не надто дрібно порізати. 10 перепелиних яєць зварити на тведо, почистити, розрізати кожне навпіл. Один жмуток листя молодого шпинату, добре вимити, обсушити та відірвати плодоніжки, порвати руками. Дві скибки улюбленого хліба, порізати крупними кубиками та підрум'янити на 1 ст.л. олії. Додати сіль та чорний свіжо мелений перець.

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Для заправки:
80 грамів майонезу
50 мл маринаду з маринованих огірків

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати пухку та м’яку паску на жовтках та сметані, крафін-паску, а також шоколадну паску в шоколаді.

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