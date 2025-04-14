Шоколадна паска: смачні ласощі, які готуються легко і просто

Великдень наближається. А ви вже продумали, за яким рецептом спечете паски? Можливо, це навіть буде не один рецепт. Головне — готуйте із задоволенням!

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Рецептом шоколадної паски з нами поділилася кулінарка Елла Іванова.

Шоколадна паска Для опари 100 г теплого молока

7 г сухих дріжджів

50 г борошна

20 г цукру Для тіста РЕКЛАМА Опара

Сіль

60 г цукру

30 г олії

60 г вершкового масла

2 яйця та 1 жовток

10 г ванільного цукру

350 г борошна

30 г какао

40 г шоколаду

Яйця, жовток, цукор, ванільний цукор, сіль і олію з'єднуємо і добре збиваємо. Потім готуємо опару з теплого молока, цукру, сухих дріжджів і борошна — і даємо постояти приблизно 25 хвилин. Усе з'єднуємо. Просіюємо борошно та какао. Замішуємо тісто. Поступово додаємо м'яке вершкове масло і вимішуємо. Накриваємо і ставимо в тепле місце.

Тісто має збільшитися вдвічі. Робимо обминку. Накриваємо і ще раз ставимо в тепле місце.

Додаємо тертий шоколад. Тістом наповнюємо формочки, ставимо в тепле місце і чекаємо, поки воно підніметься. Коли до краю форми залишається приблизно один сантиметр, випікаємо за температури 160−170 градусів приблизно 30 хвилин.

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Нагадаємо рецепт смачного декору для паски з трьох інгредієнтів.

Фото з альбому Елли Іванової

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