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Шоколадна паска: смачні ласощі, які готуються легко і просто

21:59 14 квітня 2025
Шоколадна паска

Великдень наближається. А ви вже продумали, за яким рецептом спечете паски? Можливо, це навіть буде не один рецепт. Головне — готуйте із задоволенням!

Рецептом шоколадної паски з нами поділилася кулінарка Елла Іванова.

Шоколадна паска

Для опари

  • 100 г теплого молока
  • 7 г сухих дріжджів
  • 50 г борошна
  • 20 г цукру

Для тіста

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  • Опара
  • Сіль
  • 60 г цукру
  • 30 г олії
  • 60 г вершкового масла
  • 2 яйця та 1 жовток
  • 10 г ванільного цукру
  • 350 г борошна
  • 30 г какао
  • 40 г шоколаду

Яйця, жовток, цукор, ванільний цукор, сіль і олію з'єднуємо і добре збиваємо. Потім готуємо опару з теплого молока, цукру, сухих дріжджів і борошна — і даємо постояти приблизно 25 хвилин. Усе з'єднуємо. Просіюємо борошно та какао. Замішуємо тісто. Поступово додаємо м'яке вершкове масло і вимішуємо. Накриваємо і ставимо в тепле місце.

Тісто має збільшитися вдвічі. Робимо обминку. Накриваємо і ще раз ставимо в тепле місце.

Додаємо тертий шоколад. Тістом наповнюємо формочки, ставимо в тепле місце і чекаємо, поки воно підніметься. Коли до краю форми залишається приблизно один сантиметр, випікаємо за температури 160−170 градусів приблизно 30 хвилин.

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Нагадаємо рецепт смачного декору для паски з трьох інгредієнтів.

Фото з альбому Елли Іванової

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