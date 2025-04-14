Шоколадна паска: смачні ласощі, які готуються легко і просто
Великдень наближається. А ви вже продумали, за яким рецептом спечете паски? Можливо, це навіть буде не один рецепт. Головне — готуйте із задоволенням!
Рецептом шоколадної паски з нами поділилася кулінарка Елла Іванова.
Шоколадна паска
Для опари
- 100 г теплого молока
- 7 г сухих дріжджів
- 50 г борошна
- 20 г цукру
Для тіста
- Опара
- Сіль
- 60 г цукру
- 30 г олії
- 60 г вершкового масла
- 2 яйця та 1 жовток
- 10 г ванільного цукру
- 350 г борошна
- 30 г какао
- 40 г шоколаду
Яйця, жовток, цукор, ванільний цукор, сіль і олію з'єднуємо і добре збиваємо. Потім готуємо опару з теплого молока, цукру, сухих дріжджів і борошна — і даємо постояти приблизно 25 хвилин. Усе з'єднуємо. Просіюємо борошно та какао. Замішуємо тісто. Поступово додаємо м'яке вершкове масло і вимішуємо. Накриваємо і ставимо в тепле місце.
Тісто має збільшитися вдвічі. Робимо обминку. Накриваємо і ще раз ставимо в тепле місце.
Додаємо тертий шоколад. Тістом наповнюємо формочки, ставимо в тепле місце і чекаємо, поки воно підніметься. Коли до краю форми залишається приблизно один сантиметр, випікаємо за температури 160−170 градусів приблизно 30 хвилин.
Нагадаємо рецепт смачного декору для паски з трьох інгредієнтів.
Фото з альбому Елли Іванової51
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