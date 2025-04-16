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Із дев'яти затриманих агентів фсб, які готували теракти в Україні, п'ятеро виявилися підлітками (фото)

11:58 16 квітня 2025
СБУ викрила мережу агентів фсб в Україні. Фото СБУ

Російські спецслужби активно вербують українських підлітків, обіцяючи їм «швидкі гроші» за вчинення терористичних актів чи причетність до них, як це було, наприклад, на Полтавщині, де спецслужба затримала чотирьох неповнолітніх у віці від 14 до 17 років.

А серед дев'яти членів розгалуженої мережі фсб, яка діяла в чотирьох регіонах України, п'ятеро — неповнолітні віком 14−15 років. Всіх їх затримала Служба безпеки під час спецоперації.

СБУ викрила розгалужену мережу агентів фсб. Фото СБУ

Затримані займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони, а також мали підірвати ключові мости та магістральні колії «Укрзалізниці», які забезпечують логістичне сполучення українських військ.

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«Терористи діяли порізно, але з чітким розподілом „обовʼязків“ під контролем двох співробітників фсб. Відповідно до вказівок російських спецслужбістів одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) та закладала їх у схрони. Інші агенти діставали звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в грудах землі та залишали на місцях запланованих підривів. Додатково вони облаштовували там приховані відеокамери з віддаленим доступом для фсб. За допомогою спостережних „точок“ окупанти планували дистанційно активувати СВП і зафіксувати наслідки вогневого ураження», — йдеться у повідомленні.

Всі завербовані були затримані при підготовці першої серії терактів, у них вилучено понад 30 кг вибухівки, яку окупанти хотіли використати у різних регіонах України.

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У зловмисників знайшли більше 30 кілограмів вибухівки. Фото СБУ

На співпрацю з ворогом пішли люди, які шукали «легкі гроші» на Телеграм-каналах. Чотирьом затриманим наразі вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Заочну підозру отримали двоє співробітників фсб, які координували діяльність цієї агентурної мережі.

А ось питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів ще вирішується.

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Нагадаємо, що росіяни часто підривають своїх агентів, які приносять СВП до держустанов, ТЦК чи військових частин. Так, зокрема, було на Харківщині, де загинув 15-річний юнак, який вдавав з себе кур'єра.

Фото СБУ

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