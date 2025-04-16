Експерт пояснив, чому важливо зберегти фінансування тимчасово окупованих громад

Продовжувати фінансувати тимчасово окуповані громади, їхні програми підтримки громадян є обов'язком Української держави. Про це написав політолог Євген Магда у у facebook, коментуючи заяву народної депутатки Анни Скороход про недоцільність виділення коштів громадам в російській окупації.

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Магда пояснив, що окуповані громади фінансуються не виключно за рахунок дотацій: бізнеси із юридичною адресою на ТОТ сплачують податки також до місцевих бюджетів. Окрім того, громади активно залучають кошти від благодійників та міжнародних партнерів.

Левова частина коштів, виділених окупованим громадам з державного бюджету, йде на програми підтримки ВПО, яких в Україні щонайменше 4,5 млн людей. Це не лише гуманітарна або консультативна робота, але й функціонування шкіл в онлайн-форматі, що для тисяч українських дітей з ТОТ залишається єдиною можливістю зберігати звʼязки з Україною. Серед інших напрямків — підтримка Сил оборони, виконання соціальних статей, діяльність релокованих медичних закладів, комунікація з мешканцями ТОТ.

Органи місцевого самоврядування з ТОТ, працюючи на підконтрольній території, координують допомогу переселенцям, продовжують вести реєстри, видають документи, допомагають оформлювати соціальні виплати тощо. «Цей пласт роботи величезний і виконує його місцева влада, а не міністерства чи інші центральні органи виконавчої влади», — написав Магда.

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Органи влади з ТОТ також допомагають із документуванням злочинів російських окупантів, зі збором інформації про руйнування, викрадення цивільних людей.

«В разі припинення фінансування (тобто фактичної ліквідації) органів місцевого самоврядування і як наслідок припинення існуючих програм підтримки ВПО, українське суспільство та світ в цілому отримають сигнал, що Україна фактично відмовляється від своїх територій і людей. Уявіть, як це буде сприйняте мешканцями цих територій, нашими партнерами, як цей прецедент використовуватиме проти України ворог?» — вважає політолог.

Він також зауважив, що збереження інституційної спадкоємності держави на ТОТ є запорукою швидкого відновлення роботи всього механізму одразу після відновлення Україною контролю над ними: «Це фактично „басейн сухого плавання“, де можна готуватися до практичної деокупації».

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Разом із тим, додав Магда, держава зобовʼязана забезпечити ефективний контроль над прозорістю та ефективністю використання цих коштів. Публічних осіб, зокрема, народних депутатів, під час війни з росією він закликав утримуватись від поширення неперевіреної інформації.

Нагадаємо, раніше нардепка Анна Скороход заявила, що в Україні досі витрачаються гроші з державного бюджету на сферу ЖКГ в окупованих містах. Зокрема, вона повідомила про нібито виділення 100 млн грн на будівництво спорткомплексу в Маріуполі. Маріупольська міська рада спростувала цю заяву.

Раніше «ФАКТИ» ровідомляли, що українцям виплатять до 20 тисяч грн за новою програмою підтримки, і пояснювали, хто зможе отримати гроші.

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