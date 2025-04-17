Паска за рецептом штучного інтелекту: не кришиться, ароматна і залишається м’якою навіть через 4 дні (відео)

Рецепт класичної паски, яку пекли ще наші бабусі та мами, багатьом молодим господиням відомий давно. Сьогодні блогер Іван показав, як приготувати смачну сирну паску.



Але паску за рецептом штучного інтелекту, мабуть, ніхто ще не готував. У мережі з'явилося відео, як готувати паску пропонує Chat GPT.

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Господиня, яка скористалася таким рецептом, запевняє, що саме цей рецепт паски виявився найкращим з усіх тих, що вона раніше коли-небудь зустрічала.

Паска не кришиться, ароматна, надзвичайно волокниста і залишається м'якою навіть через чотири дні.

Інгредієнти (на 2 паски 8,5 *13 см і дві 8*9 см)

Для тіста:

Молоко — 250 мл

Сухі дріжджі — 7−9 г (або 25 г свіжих)

Цукор — 180 г

Ванільний цукор — 10 г

Яйця — 3 шт.

Жовтки — 2 шт.

Сіль — ½/ ч.л.

Вершкове масло — 120 г (розтоплене, не гаряче)

Олія (рафінована) — 30 мл

Борошно — 600−650 г (просіяне)

Родзинки, журавлина, цукати — ~ 150 г

Цедра апельсина та лимона — по 1 ч.

ложці

Ром або коньяк — 1 ст. ложка (для аромату)

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Жінка розповіла про дві головні фішки цього рецепту. Одна з них — заварювання" частини борошна з молоком. Це називається танг-чжонг або «молочний заварний» — робити його з частини борошна (50 г) і молока (100 мл). Завдяки цьому тісто буде супермʼяким і вологим навіть через кілька днів.

Друга фішка — масло додається поступово, вже після замісу тіста. Це допомагає зробити тісто еластичним і «тягучим», а після випічки — волокнистим.

Приготування:

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Танг-чжонг. У каструльці змішати 50 г борошна та 100 мл молока. Нагріти, помішуючи, до загустіння (як пудинг). Остудити.

Опара. Залити дріжджі теплим молоком (150 мл), додати 1 ч. л. цукру + 2 ст. л. борошна. Перемішати і залишити на 15−20 хвилин.

Далі готувати основне тісто. У великій мисці збити яйця, жовтки, цукор, ванільний цукор, сіль, алкоголь, цедру.

Додати опару й танг-чжонг.

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Поступово вводити борошно й замішувати мʼяке тісто (в планетарному міксері — 10 хвилин,

вручну — ~15).

Потім, по 1 ст. ложці, вводити вершкове масло, добре вимішуючи після кожного додавання. Далі додати олію. В кінці — сухофрукти (запарені й сухі).

Накрити миску, поставити у тепле місце на 1,5−2 години. Тісто має збільшитись втричі.

Викладати тісто у форми (на ⅓-½). Залишити на підйом на 40−60 хвилин.

Випікати при 170 °C, приблизно 40−50 хвилин залежно від форми. Якщо зверху швидко рум'яниться — прикрий фольгою.

Також можна приготувати паску за рецептом Лілії Цвіт «без заморочок і зайвого клопоту».

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