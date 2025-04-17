Сирна паска, яку полюбить абсолютно кожен: скромний кулінар-красень порадив чудовий рецепт

Напередодні Великодня кулінари діляться рецептами великодньої випічки. Серед різноманіття рецептів пасок кожен може вибрати рецепт до смаку та гаманця.

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Крім пасок печених, багато хто готує сирну паску. Сирна паска — це християнська обрядова страва із солодкого сиру. Вона має форму зрізаної піраміди.

Блогер Іван запропонував свій рецепт цієї смачної святкової страви.

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«Цю сирну пасочку полюбить абсолютно кожен. Цей чудовий рецепт дуже легкий. Його повторити може абсолютно кожен. Смак паски вас просто приємно здивує», — впевнений Іван.

Для приготування сирної паски знадобиться:

Сир кисломолочний — 500 г.

Цукор — 150 г.

Яйця — 2 шт.

Ванільний цукор — 10 г.

Вершки — 100 г. (33%)

Масло — 100 г.

Вишня морожена — 150 г.

Приготування:

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Морожену вишню без кісточки змішати з трьома ложками цукру й закип'ятити, щоб цукор повністю розчинився.

Потім потрібно приготувати до цієї паски заварний крем. Для цього до цукру, що залишився, додати жирні вершки, два яйця й перемішати.

Поставити крем на вогонь. Як тільки він стане густим, вогонь вимкнути.

Накрити крем харчовою плівкою в контакт, щоб він не обвітрювався.

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Час від часу потрібно перемішувати й вишню. Коли весь цукор розчиниться, вишню потрібно відцідити від рідини.

Крем повинен охолонути.

Далі у глибокій мисці змішати 500 г кисломолочного сиру, 100 г родзинок, 100 г вершкового масла й 10 г ванільного цукру.

Потім додати охолоджений заварний крем.

Гарно все перебити блендером до однорідної маси. Повинна вийти дуже ніжна текстура.

Додати вишню, з якої повністю стекла рідина. Перемішати.

Викласти паску у форму, яку поставити на тарілку догори дригом. Марлею накрити паску з усіх боків.

Зверху поставити гніт й відправити у холодильник на 9−10 годин або на одну ніч.

Коли паска вистоялася у холодильнику, зняти з неї форму й можна прикрашати.

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