Рубіо і Віткофф вирушать на переговори до Парижа: говоритимуть і про Україну

Держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спеціальний посланник президента Дональда Трампа з припинення війни в Україні, який запропонував Трампу «дозволити» рф анексувати чотири області України, днями поїдуть до Парижа, як повідомили дві особи, знайомі із підготовкою візиту, пише Politico.

ВІДЕО ДНЯ

Віткофф збирається зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

«Рубіо буде в Парижі цього тижня, а потім відправиться до Африки», — кажуть джерела.

Офіційний представник, знайомий з підготовкою до поїздки, сказав, що дві сторони обговорять Україну, Іран і торговельні відносини у зв’язку з тарифними погрозами Трампа.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що президент Франції очолює європейські зусилля щодо надання Києву гарантій безпеки, включаючи розгортання в Україні так званих «сил стримування» в разі перемир'я.

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook