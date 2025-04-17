путін каже українцям, що далі буде гірше: експерт про тактику глави кремля

Ударами по Україні, через які масово гинуть мирні українці, путін хоче сказати, що далі буде ще гірше. Так вважає британський військовий аналітик Майкл Кларк, який раніше ділився думками про те, чи змінить Трамп свою позицію щодо путіна після удару рф по Сумах.

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«путін каже світові, що його не хвилює кількість руйнувань, завданих Україні. Він намагається сказати українцям, що далі буде гірше. Російське мислення про війну припускає, що цивільне населення в зоні війни є частиною проблеми, тоді як Захід бачить різницю між цивільним населенням і бойовиками», — каже аналітик.

Аналітик пригадав жахливу трагедію у Сумах, коли одна з російських ракет поцілила у будівлю університету, а інша вибухнула над землею, розкинувши касетні боєприпаси приблизно на 100 метрів.

«Вони створені для того, щоб убити та поранити якомога більше людей. Це відкритий і закритий військовий злочин, — каже Кларк. — Касетні бомби є абсолютно незаконними в цивільних районах. Якщо там була військова ціль, росіяни не намагалися обмежити шкоду. Це точно не була помилка прицілювання».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що своїми діями Трамп не наблизив мир, а лише посприяв затягуванню війни.

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