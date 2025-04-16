Чи змінить Трамп свою позицію щодо путіна після удару рф по Сумах: думка експерта

Дональд Трамп назвав напад росії на Суми «жахливим», але не назвав безпосередньо путіна причиною удару, в результаті якого загинули 35 осіб, пише Sky News.

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Аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк каже, що зараз може настати момент, коли президент США буде змушений бути більш жорстким щодо росії.

«Було відчуття, що Великдень стане часом, коли він хоче укласти якусь угоду, що він хоче бути миротворцем, — сказав він. — Зараз цього, очевидно, не станеться. Настане момент, коли він або змінить свою політику, стане дуже жорстким щодо росіян і надасть Україні набагато більше військової допомоги. Це був би дуже важливий сигнал, але це була б така велика зміна у його теперішньому підході».

Кларк додає, що більш імовірно, що Трамп «політично відкладе цей процес у «далеку шухляду», і війна «просто продовжуватиметься».

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Напередодні Дональд Трамп відреагував на російську атаку на Суми, перебуваючи на борту Air Force One. Президент США назвав удари «жахливими» і сказав, що росія «зробила помилку».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що журналіст жорстко прокоментував перемовини США з росією про долю України. Він вважає, що встановлюється право на злочин та верховенство насильства.

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