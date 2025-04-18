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Стало відомо, хто допоміг Зеленському написати «листа-примирення» Трампу

19:42 18 квітня 2025
Трамп та Зеленський, фото president.gov.ua

Коли наприкінці лютого Володимир Зеленський готувався летіти до Вашингтона, його сповнені оптимізму українські помічники розповідали законодавцям і журналістам про те, який це позитивний крок. У Брюсселі високопоставлений український чиновник давав інтерв’ю Politico, коли в Офісі президента підтвердили новину про поїздку Зеленського, яка мало не зірвалася.

«Це перемога — він зустрічається з Трампом раніше, ніж путін», — сказав тоді чиновник, пише Politico.

Однак після майже 40 хвилин розмови з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом наполягання Володимира Зеленського на гарантіях безпеки для України частково стало причиною сумнозвісної бурхливої ​​розмови між ним і його опонентами.

Як пише видання, європейські політики та провідні дипломати Франції, Німеччини та Великої Британії намагалися «примирити» та відновити відносини між двома президентами.

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«Французькі дипломати були посередниками для обговорення умов „примирливого листа“ президента України Трампу», — йдеться у статті.

Втім, додає Politico, відносини між президентами України й США так і «залишаються на межі».

фото: president.gov.ua

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